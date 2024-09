En 2024, le secteur du crowdfunding est en perte de vitesse

Crédit photo : Shutterstock

Considéré comme un moteur d'innovation et de dynamisme économique, le financement participatif, ou crowdfunding, connaît un ralentissement en 2024. Alors que l'année 2023 s'était conclue sur une note optimiste, le premier semestre 2024 amorce un virage difficile pour le secteur.

Selon le baromètre du crowdfunding en France de Mazars et France Fintech, le premier semestre 2024 affiche une baisse notable : le montant total des fonds collectés atteint 830 millions d'euros, soit une diminution de 24,9 % par rapport à la même période en 2023, où la collecte s'élevait à 1.106 millions d'euros. Ce déclin survient après une année 2023 marquée par une collecte totale de 2.089 millions d'euros.

Une baisse dans tous les types de financement

La collecte du crowdfunding, répartie en dons, prêts et investissements, montre des signes de contraction dans chacune de ces catégories. Les dons ont rassemblé 72,8 millions d'euros, les prêts ont atteint 633,5 millions d'euros, et les investissements 123,7 millions d'euros. Le volume de projets financés a lui aussi baissé significativement : 46.204 projets ont été soutenus au S1 2024, contre 64.556 projets à la même période en 2023.

Des secteurs sous pression

Parmi les principaux secteurs du crowdfunding, l'immobilier domine toujours avec 536 projets financés pour un total de 459 millions d'euros collectés, mais il montre également des signes de fragilité. Les retards de remboursement augmentent, et certaines opérations ont même basculé en procédure collective, notamment dans le domaine immobilier où entre 15 et 20 % des projets ont connu des retards de plus de six mois. En revanche, le secteur des énergies renouvelables reste résilient, avec une très faible proportion de dossiers en retard et quasiment aucune procédure collective.

Des perspectives contrastées pour l'innovation

Le secteur de l'innovation a collecté 123,7 millions d'euros sur 153 projets, dont une partie est dédiée aux Jeunes Entreprises Innovantes (JEI), avec l'espoir d'un regain d'intérêt au second semestre 2024 grâce à l'élargissement du dispositif JEI dans la loi de finances.

Plateformes de crowdfunding : une concentration du marché

Le marché du crowdfunding en France reste dominé par un petit nombre de plateformes. En effet, trois d'entre elles représentent à elles seules près de 30 % du total des fonds collectés au S1 2024, et le top 10 des plateformes capte 56,8 % de la collecte globale. Une seule plateforme dépasse les 100 millions d'euros collectés à mi-année.

Risques et rendements

Le financement participatif par prêt présente des risques accrus, notamment pour les petites et moyennes entreprises (PME), avec une hausse des procédures collectives. Toutefois, des retours sur investissement intéressants subsistent, notamment dans le secteur immobilier où le taux de rendement interne (TRI) atteint 10,9 %. Concernant les investissements en capital, le taux de sorties positives est de 61,3 % sur les 31 sorties recensées au S1 2024.

En conclusion, malgré une baisse notable de la collecte au premier semestre 2024, le secteur du crowdfunding en France conserve des poches de résilience, notamment dans les énergies renouvelables et l'immobilier. Les défis à venir, tels que les risques accrus de non-remboursement, devront être surveillés de près, tout comme les opportunités d'investissement, notamment avec le soutien renforcé aux jeunes entreprises innovantes.