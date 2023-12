Emploi et prix de l'immobilier : quelles sont les villes où il fait bon vivre ?

(Crédits photo: © Ekaterina Belova - stock.adobe.com)

Vous envisagez de changer d'emploi et/ou de déménager ? Certaines villes offrent un meilleur cadre de vie que d'autres. Salaires, prix du foncier… découvrez le classement des 15 villes les plus accueillantes de France.

D'une ville à une autre, le cadre de vie peut être radicalement différent. Cela est particulièrement vrai en matière de salaires, de pourcentage de CDI ou encore de prix de l'immobilier. Dans une étude publiée fin novembre 2023, Meilleurtaux et MétéoJob se sont intéressés à ces facteurs, qui peuvent constituer l'un des critères de choix lorsque l'on souhaite déménager, devenir propriétaire ou trouver un nouvel emploi. Quelles sont les 15 villes où il fait particulièrement bon vivre ?

Une situation favorable aux villes de moyenne envergure

Vous recherchez un emploi stable ? Vous voulez devenir propriétaire sans revoir à la baisse vos critères d'achat, ni exploser votre budget ? Vous espérez gagner en salaire et en pouvoir d'achat ? Il existe de nombreuses raisons qui peuvent pousser un foyer à déménager. Dans leur 5e édition du baromètre emploi et logement, les sites Meilleurtaux et MeteoJob ont choisi de comparer les villes françaises entre elles afin d'établir un classement des communes les plus accueillantes en termes de prix du foncier et d'emploi.

Résultat : les villes de taille moyenne l'emportent haut la main. En effet, les communes secondaires offrent généralement de meilleures perspectives d'emploi, notamment eu égard au pourcentage de CDI, comme en témoignent Maël Bernier, de Meilleurtaux, et Marko Vujasinovic, de MeteoJob : "On retrouve également plus d'emplois stables (CDI) dans les villes de taille moyenne que dans les grandes".

Les salaires souvent inférieurs à ceux servis dans les grandes villes sont par ailleurs compensés par des prix de l'immobilier bien plus bas. Un véritable atout, qui permet d'accéder à la propriété plus facilement, et dans de meilleures conditions : "Dans les grandes villes, cela devient de plus en plus compliqué, car les écarts de salaire entre les grandes et moyennes villes ne sont plus aussi importants qu'avant, tandis que le coût du m2, lui, peut être multiplié jusqu'à 6 fois".

Le top 15 des villes où travailler, vivre et devenir propriétaire de son logement

"La plupart des villes de tailles moyennes restent encore tout à fait accessibles en termes de logement rapporté aux niveaux de salaires qui y sont proposés et offrent une surface correcte et un taux de CDI plutôt bon" expliquent Maël Bernier et Marko Vujasinovic. La première place du baromètre emploi et logement publié en novembre revient ainsi à la ville de Mulhouse, suivie de près par Orléans et Rouen.

La ville de Rouen, en particulier, attire les regards, avec sa situation géographique privilégiée, à seulement 1 h 10 en train de la capitale. Par rapport à Paris, les Rouennais peuvent espérer acheter un bien immobilier quatre fois plus grand, bien que les prix du foncier soient en légère augmentation, tout en profitant d'un taux de CDI nettement supérieur : 7,3 pour 100 habitants à Rouen, contre 5,4 % à Paris. Seule ombre au tableau : le salaire net médian y est légèrement inférieur, avec 150 euros de mois par rapport à la capitale.

Suivent ensuite les villes de Saint-Etienne, Metz, Tours, Caen, Grenoble, Clermont-Ferrand, Dijon, Besançon, Lille, Le Mans, Perpignan et Limoges. Saint-Etienne, Metz, Besançon et Le Mans se démarquent notamment grâce à leurs prix de l'immobilier particulièrement attractifs. Du côté de Rouen, Caen ou Grenoble, l'avantage principal réside dans le dynamisme du bassin d'emploi de ces communes.