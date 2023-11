Immobilier : des prix en baisse pour les logements neufs… mais pas partout !

(Crédit photo: © yganko - stock.adobe.com)

Avec des taux d'intérêt qui frisent les 4,5 %, le marché de l'immobilier est sous tension. Résultat : les prix des logements neufs baissent fortement dans certaines villes… mais continuent d'augmenter dans d'autres.

Les taux d'intérêt des crédits immobiliers sont de plus en plus élevés, engendrant une baisse de la capacité d'emprunt des ménages. Sans surprise, cette situation a des répercussions sur le marché de l'immobilier. Dans certaines villes, les prix du neuf sont ainsi en train de plonger, tandis que dans d'autres communes, plus étonnamment, les prix grimpent. Dans sa dernière étude, le site Trouver-un-logement-neuf.com délivre un panorama complet de la situation sur le marché de la construction neuve.

Les prix de l'immobilier neuf baissent dans plus de 6 villes sur 10

Mi-septembre, le président la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) estimait que 300 000 emplois liés au bâtiment étaient menacés d'ici à 2025. Sur le marché de l'immobilier règne une inquiétude légitime, alors même que ce secteur est confronté de plein fouet à la hausse des taux d'intérêt. Les Français peuvent emprunter moins, voire ne peuvent plus accéder à la propriété, ce qui a inévitablement des conséquences sur les prix des biens neufs ou anciens.

Dans le neuf, le site Trouver-un-logement-neuf.com, estime que les prix sont en baisse dans 98 villes sur les 158 passées au crible, soit plus de 6 villes sur 10 concernées. Pour comparaison, le prix d'un T3 était en hausse dans 4 villes sur 5 il y a seulement un an. "Le prix moyen d'un trois-pièces a lui diminué de - 1,42 % en six mois. En cet automne 2023, il faut donc compter en moyenne 322 676 euros pour acheter un trois-pièces dans le neuf en France" expliquent les auteurs de l'étude publiée le 17 octobre.

Le top 5 des villes où les prix des logements neufs plongent

Le site Trouver-un-logement-neuf.com ne se contente pas de données générales, mais dresse également un portrait de la situation du marché du neuf ville par ville. Dans certaines communes, les prix semblent ainsi s'effondrer, à commencer par Nice, où, en 6 mois, le prix moyen d'un T3 a perdu 13,01 %. Suivent ensuite Issy-les-Moulineaux (-12,89 %), La Roche-sur-Yon (-11,5 %), Lormont (-10,68 %) et Grenoble (-10,56 %).

Les prix parisiens, quant à eux, ont reculé de quasiment 6 %, ce qui représente une baisse de 51 500 euros sur le prix d'un appartement T3 neuf. Malgré ce contexte, les prix restent très élevés, puisqu'il faut toujours débourser plus de 820 000 euros en moyenne pour devenir propriétaire d'un trois pièces à Paris. Pour comparaison, un tel bien se vend 387 100 euros à Nice, et 250 700 euros à Grenoble.

Ces 5 villes où les prix des appartements continuent d'augmenter

"Cet automne 2023 semble marquer un tournant significatif sur le marché de l'immobilier neuf en France, avec une baisse des prix qui offre de nouvelles opportunités aux acquéreurs", indiquent le site Trouver-un-logement-neuf.com. Pourtant, cette analyse doit être nuancée. En effet, dans de nombreuses villes françaises, la situation est différente, et les prix de l'immobilier continuent leur progression malgré la conjoncture.

C'est le cas à Saint-Laurent-du-Var, où les prix d'un trois pièces neuf ont bondi de 15,05 % en l'espace de 6 mois. Mais d'autres villes enregistrent des progressions notables, à commencer par Dunkerque (+13,10 %), mais aussi Annecy (+11,75 %), Metz (+9,96 %) ou encore Vannes (+9,42 %). Les ménages qui envisagent de devenir propriétaires dans l'une de ces villes ne disposent donc que de peu d'alternatives : rogner sur leurs critères d'achat, augmenter leur niveau d'endettement s'ils le peuvent, ou renoncer temporairement à leur projet, dans l'espoir d'une baisse prochaine des prix du foncier.