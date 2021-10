Emploi : ces métiers qui vont voir leur salaire augmenter en 2022

On trouve en tête le métier de fiscaliste, où tous les niveaux d'expérience bénéficieront d'une forte hausse de salaire. (illustration) (Pixabay / wir_sind_klein)

Une trentaine de métiers vont voir leur rémunération augmenter au cours de l'année 2022 en France, selon le guide des salaires 2022 établi par le cabinet de recrutement Robert Half. Des disparités existent selon les domaines de métiers et l'expérience. Certaines de ces hausses de salaire flirtent carrément avec les 90 %.

Les salaires vont augmenter en 2022 – pour certains corps de métier en tout cas. Dans son Guide des salaires 2022, le cabinet de recrutement Robert Half a fait le bilan des 32 métiers qui vont voir leur rémunération augmenter l'an prochain, dévoile Capital mardi 5 octobre. Quatre secteurs ont été pris en compte : finance et comptabilité, digital et technologies, ressources humaines, juridique et fiscal ainsi que l’assistanat spécialisé.

Fiscalistes et ingénieurs DevOps en tête

Le métier qui verra sa rémunération augmenter le plus en 2022 est celui de fiscaliste. Un débutant pourra prétendre à un salaire brut moyen annuel de 55 000 €, soit une hausse de 37,5 %. Mais ce n'est rien comparé au 88,9 % d'augmentation pour un fiscaliste d'expérience intermédiaire (85 000 €) et à la hausse de 84 % (92 000 €) pour un professionnel possédant une expérience avancée.

Autre métier concerné par une forte hausse de salaire : ingénieur DevOps. L'augmentation est ici plus uniforme : + 59,6 % pour un débutant, + 63,6 % pour un intermédiaire et + 69,2 % pour une expérience avancée. Le podium se referme avec le métier de responsable helpdesk, avec des hausses allant de 37,5 à 40 % selon les profils. Pour les chefs de projet MOA/AMOA, les hausses iront de 27,3 % à 31 % selon l'expérience.

L'expérience fait la différence

Les métiers du digital et des technologies seront globalement bien lotis en 2022. Un data scientist peut espérer obtenir une augmentation de 20 % s'il a une expérience intermédiaire et 27,3 % pour une expérience avancée. Mais un directeur fiscal pourra lui aussi envisager une belle hausse de sa rémunération, de 14,3 % à 20 % selon les niveaux d'expérience.

Les hausses peuvent varier pour certains métiers. C'est le cas pour les marketing managers. Un salarié avec une expérience avancée peut prétendre à 30,4 % d'augmentation contre 5 % pour une expérience intermédiaire et aucune pour un débutant. Cette différence est effacée pour le métier d'assistant logistique où l'augmentation tourne autour des 20 % dans tous les cas.