Elle veut faire condamner Airbnb après le décès de son père, intoxiqué au gaz

Un homme est décédé dans le logement qu’il louait en Italie via Airbnb, après une intoxication au monoxyde de carbone. Sa fille reproche à la plateforme son manque de coopération lors de la procédure.

Rosa, très proche de son père, prend peur lorsque le 20 décembre 2016 elle ne reçoit pas de message de lui. Elle comprend immédiatement qu’il y a un problème. Son père était en déplacement professionnel à Florence en Italie et devait rentrer à Paris mais il n’est pas monté à bord de l’avion qui devait le ramener en France. Le corps sans vie du père de Rosa, Jonas, est retrouvé le lendemain dans l’appartement où il était hébergé, loué sur la plateforme Airbnb. L’autopsie révèle que l’homme de 73 ans est mort d’une intoxication aiguë au monoxyde de carbone.

« C’est le combat de sa vie. Ma cliente souhaite juste une reconnaissance de sa douleur. Condamner Airbnb à une indemnisation ce serait responsabiliser les auteurs qui ont pu participer de près ou de loin à une infraction. Airbnb a déjà répondu positivement pour des affaires similaires comme celle d’une jeune femme morte après qu’un incendie s’est déclaré dans l’immeuble où elle logeait notamment. Airbnb avait alors indemnisé la jeune femme », explique au Figaro Me Salomé Cohen, l’avocate de la victime. Le 10 mars dernier, la juge d’instruction en charge de l’enquête pour homicide involontaire a rendu un non-lieu, l’enquête ayant révélé que le système de chauffage au gaz ne présentait pas d’anomalie tout comme la plaque de cuisson, les brûleurs étant éteints. Le système de ventilation du logement présentait quant à lui un défaut: il aurait dû être équipé de deux grilles d’aération obligatoires. Un manquement qui n’a pas été suffisant pour faire condamner Airbnb.

De même, l’hypothèse d’un chauffage d’appoint défectueux qui aurait été retiré avant l’intervention des enquêteurs a été explorée mais elle n’a pas débouché sur une piste fiable. Rosa avait alerté la personne en charge des clés de l’absence de nouvelles de son père. Cette personne « a très bien pu s’y rendre pour faire le ménage ou prévenir le locataire », confie Rosa au Parisien (c’est effectivement un locataire qui sous-louait le meublé sur Airbnb sans l’autorisation de son propriétaire). Mais cette hypothèse n’a pas pu être confirmée.

Une vérification des logements avant leur mise en location

Rosa n’est pas satisfaite de la décision de justice. Elle a lancé une procédure civile en Italie après avoir été déboutée lors de la procédure pénale et dénonce un manque de coopération d’Airbnb. La plateforme de mise en location de biens entre particuliers n’a jamais voulu communiquer l’identité des touristes qui ont occupé l’appartement avant Jonas, ce que regrette la justice italienne. Cela aurait permis de vérifier auprès d’eux l’existence d’un chauffage d’appoint. « Je ne comprends pas pourquoi ils n’ont pas transmis ces informations. Je veux connaître la vérité sur la mort de mon père, et Airbnb m’en empêche », déplore-t-elle auprès du Parisien . La plateforme assure au Figaro avoir partagé les données demandées à la police locale de Florence. « La difficulté c’est l’absence d’humanité patente d’Airbnb qui n’a jamais envisagé la moindre indemnisation, le moindre geste et qui se range systématiquement derrière le fait que c’est une plateforme de mise en relation entre particuliers », assène Me Salomé Cohen.

Rosa se demande pour quelle raison Airbnb ne procède pas à des vérifications des logements pour s’assurer que tout est aux normes avant leur mise en location. « Airbnb ne fournit aucune information sur les mesures de sécurité du logement. Même pour les détecteurs de monoxyde de carbone, l’information repose sur du déclaratif », complète Me Salomé Cohen.