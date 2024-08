«Elle risquait de se retrouver à la rue»: Pauline laisse son logement social à une mère célibataire

Cette jeune trentenaire attendait depuis 4 ans un HLM plus grand. Elle vient de recevoir une proposition de logement qu’elle a décliné au profit de sa voisine.

« C’est très rare. Le responsable du service location n’a jamais vu ça en 8 ans », s’étonne Yohan Grangier, responsable de la communication de Périgord Habitat. Pauline, locataire de 35 ans, venait de recevoir une proposition de logement, qu’elle a immédiatement déclinée , au profit d’une personne située en deuxième position sur la liste d’attribution du même bien. « C’est ma voisine, je la connais. On est devenues amies. On a accouché à deux semaines d’écart. Elle est seule avec trois enfants et avait besoin de ce logement sinon elle risquait de se retrouver à la rue », confie Pauline au Figaro . Au départ, sachant que deux maisons étaient libres, la jeune femme et sa voisine espéraient s’en voir attribuer chacune une, mais l’amie de Pauline était à chaque fois en deuxième position, ce qui a poussé la trentenaire à agir. Et ce d’autant plus que sa voisine était menacée d’expulsion et devait quitter le logement le 6 août.

Pour Pauline, cette démarche « n’est pas exceptionnelle. On est humain. Même si ce n’était pas mon amie, sachant que son dernier fils a 6 mois, je le lui aurais laissé », assure-t-elle. Ce geste est d’autant plus remarquable que Pauline attendait un logement social plus grand depuis 4 ans. Elle n’a que deux chambres et 5 enfants à charge. « J’ai eu peur que ça me porte préjudice de refuser un logement mais c’est le cœur qui a parlé en premier», explique-t-elle. Au contraire, Périgord Habitat a salué son geste. « Il existe une tension sur le marché locatif et nous recevons parfois des refus pour des détails rageants comme des couleurs qui ne plaisent pas, ou un logement un poil trop grand ou trop petit. On comprend que tout le monde a envie de vivre dans un endroit où il se sent bien mais là ce sont des raisons précieuses. Ces refus n’interviennent pas toutes les semaines mais ils arrivent plus s ouvent que ce l’on croit », déclare Yohan Grangier. Avant d’évoquer le cas particulier de Pauline: « Là, ce n’est pas un refus mais un désistement pour des raisons louables ».

Le beau geste de Pauline a été recompensé. « Ce matin, j’ai reçu une autre proposition de logement qui se libère début septembre. Il s’agit d’un T6. Celui qu’on m’avait proposé au départ était un T4 avec deux chambres mais on pouvait couper le salon pour faire une autre chambre. Je vais avoir plus grand, ça sert de faire de bonnes actions », s’enthousiasme Pauline qui ne s’attendait pas à trouver un autre logement aussi rapidement. « Elle est récompensée pour son beau geste et reçoit un logement plus adapté à sa famille, dans la commune de Montpon, en Dordogne », annonce le responsable de la communication de Périgord Habitat.