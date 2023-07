Elle pense louer une voiture à un particulier sur OuiCar et se fait voler 1 300 euros

Confiante, la victime a procédé à plusieurs paiements avant de se rendre compte qu'elle avait affaire à un escroc. (Photo d'illustration) (Pexels / Pixabay)

Une Parisienne a témoigné après avoir été victime d'une arnaque à la location de voiture entre particuliers début juillet 2023. Après être tombée sur un escroc sur la plateforme OuiCar, la victime a été délestée de 1 300 euros et trois comptes en banque ont déjà été ouverts à son nom.

Un départ en vacances catastrophe. Une Parisienne qui comptait se rendre dans le sud de la France cet été a été victime d'une arnaque et s'est fait voler près de 1 300 euros, rapporte Le Parisien . Le 7 juillet 2023, ayant besoin d'un véhicule pour ses vacances, elle a décidé de tester pour la première fois la plateforme OuiCar, qui propose de la location entre particuliers.

Trois paiements de plusieurs centaines d'euros

Après avoir repéré un Peugeot 308 correspondant à ses critères, elle est entrée en contact avec le propriétaire du véhicule. « J'ai reçu un mail avec le logo du site, la photo de la voiture, les bonnes dates, mon âge… , se souvient la Parisienne. Tout paraissait parfait ! »

Le lendemain, elle a procédé au paiement via un lien envoyé par le propriétaire. Le paiement a échoué plusieurs fois et la cliente a recommencé, avant de se rendre compte qu'elle avait été débitée deux fois de la somme. Rassurée par un e-mail du prétendu service clients de OuiCar, elle a quand même procédé au paiement de la caution : 400 euros.

OuiCar refuse de rembourser

Ce n'est qu'après ces virements que la Parisienne a compris qu'elle avait été victime d'une arnaque. Au total, près de 1 300 euros envolés dans la nature et une usurpation d'identité via sa carte d'identité et son permis de conduire, qu'elle avait transmis au propriétaire. Trois comptes en banque ont déjà été créés à son nom.

Démunie, la victime n'a aucune chance d'être remboursée par sa banque ou OuiCar, qui se dédit de toute responsabilité. « Nous interdisons aux utilisateurs de s’échanger des adresses mails ou des numéros de téléphone avant paiement » , explique le directeur marketing, qui rappelle que la plateforme exige que tous les échanges se fassent via la plateforme.

Désabusée, la cliente a tout de même porté plainte pour escroquerie le 10 juillet 2023. « J’ai peur de ce que je vais encore découvrir dans les jours ou semaines à venir , explique-t-elle au Parisien , inquiète de savoir ses papiers d'identité dans la nature. C'est très dur à vivre. » De son côté, le profil frauduleux a été supprimé de OuiCar.