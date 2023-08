Elle exige 30 euros pour faire visiter sa maison à vendre

En Espagne, une propriétaire, qui vend sa maison, fait payer la visite de son bien pour se «débarrasser des curieux et des mauvais payeurs».

Quand on vend son logement , difficile aujourd’hui de trouver un acheteur. Certains propriétaires décident, ainsi, de se passer des services d’un professionnel et font économiser aux acheteurs les frais d’agence . Pour un logement de 250.000 euros (prix moyen d’un bien en France, NDLR), ils équivalent à un peu plus de 12.000 euros. Une économie loin d’être négligeable, en ces temps de crise. Mais, du coup, le vendeur doit se rendre très disponible - et souple notamment sur les heures de visite - pour faire visiter son logement. Une présence qui, aux yeux de certains, a un coût.

En Espagne, le panneau d’une maison à vendre a attiré l’œil des passants et des médias. On y voit les caractéristiques du bien et le numéro de téléphone de la vendeuse. Mais en dessous, une petite phrase a stupéfait les curieux: « Si vous voulez le visiter, 30 euros. Pas de curieux .» La propriétaire exige 30 euros pour faire visiter sa maison mise en vente 340.000 euros. « Mon temps en vaut la peine , explique la propriétaire, interrogée par l’émission de télévision espagnole Espejo Publico. Comme ça, je me débarrasse des simples curieux et des mauvais payeurs ». Une manière d’estimer qu’elle est en droit de demander aux acheteurs ce petit «geste» au regard de la (ou des) dizaines de milliers d’euros qu’ils économisent en frais d’agence. « Les agences vous prennent 6% du prix de la vente. Moi, je ne vous fais payer que cela », déclare la propriétaire.

Attention aux escrocs!

Bien sûr, rien n’interdit l’acheteur d’accepter ou pas, si la demande est forte pour le bien qu’il recherche et qu’il ne veut pas le voir passer sous son nez. Sur le principe, cette exigence est recevable mais elle est tout bonnement illégale: un vendeur ne peut pas faire payer à un acheteur des frais pour visiter son logement. Par ailleurs, dans le cas d’une transaction immobilière via une agence, les frais sont perçus par le professionnel, une fois la vente réalisée et non pas avant. Logique! Gageons que la vendeuse espagnole ne remboursera pas les visiteurs qui auront payé les 30 euros mais n’auront pas acquis le logement. En vérité, la propriétaire profite d’un contexte immobilier qui lui est favorable. Contrairement en France, le marché est en effet en pleine ébullition en Espagne. Les prix ont ainsi augmenté de 7% en 2022 et peuvent atteindre des niveaux records. La hausse devrait se poursuivre, selon les experts immobiliers.

Quoi qu’il en soit, la prudence est d’autant plus de mise que ces demandes peuvent se transformer en arnaque. En France, des escrocs, se faisant passer pour des vendeurs ou des propriétaires, usent souvent de cette pratique pour arnaquer des acheteurs ou des locataires, notamment en ligne. La tension est telle pour trouver un logement que certains acheteurs ou locataires sont parfois prêts à accepter des exigences pourtant aberrantes.