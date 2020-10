Électroménager : vers des équipements plus fiables et durables

À l'heure où la lutte contre la surconsommation bat son plein, la durée de vie des appareils électroménagers et, en particulier, la notion d'obsolescence programmée posent problème. Cependant, les marques auraient fait des progrès si l'on en croit le baromètre du service après-vente de Fnac Darty.

Des équipements électroménagers plus fiables et durables - iStock-gerenme

Troisième édition du baromètre Fnac Darty

Que nous apprend le baromètre Fnac Darty ?

Durabilité des objets

Le groupe Fnac Darty est leader en France de la réparation avec 2 000 experts au sein de son service après-vente, 1,5 million de produits réparés annuellement et 2,5 millions d'interventions réalisées chaque année. Son objectif étant d'offrir le meilleur choix possible à ses clients, le groupe a lancé un baromètre du SAV en 2018 imaginé avec Harris Interactive en partenariat avec l'ADEME. Les résultats de la troisième édition (2020) ont été publiés. Cette année, 63 catégories ont été étudiées contre 15 en 2019. « Cet indicateur UNIQUE et INNOVANT permet en un coup d'œil de mesurer les efforts réalisés par les fabricants pour faire durer leurs produits. Il est calculé à partir de la fiabilité mesurée par les techniciens du SAV Darty, et de la réparabilité constatée considérant que si le produit doit être remplacé (pièces détachées non disponibles par exemple) plutôt que réparé lorsqu'il tombe en panne il sera peu durable » explique le groupe.Pour commencer, grâce à l'infographie de Fnac Darty, nous apprenons que les raisons qui poussent les Français à acheter un nouvel appareil sont le renouvellement d'un équipement qui ne fonctionne plus pour 37 % ou une envie/un cadeau/un premier achat pour 67 %. En 2020, il y a eu moins d'achats qu'en 2019, mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu le confinement. Le groupe s'est aussi posé la question de la disponibilité des pièces détachées. Pour les appareils de lavage, on passe de 8,7 à 10 ans. En revanche, pour les Smartphones, on passe de 3,3 à 2,9 ans. Fnac Darty a de plus fait le constat que les particuliers conservent les ordinateurs et autres appareils photo hors d'usage « alors qu'ils sont une source de matériaux rares, polluants et non renouvelables ».Du côté de la durabilité des objets, diverses marques (Siemens, Electrolux, Bosch...) ont fait des progrès. En revanche, pour le petit électroménager, les pièces sont difficiles à trouver ou chères, des efforts restent à faire. Pour les ordinateurs, c'est Apple le meilleur élève. Et si vous avez besoin d'un lave-linge à hublot, sachez que les marques Miele, Siemens et Electrolux ont les meilleurs scores de fiabilité. Des marques que l'on retrouve aussi dans la catégorie des lave-vaisselle. Du côté des consoles de jeux, Sony a le plus haut score de fiabilité tandis que Microsoft arrive deuxième et Nintendo se classe troisième. L'infographie du baromètre est disponible sur le site web du Labo Fnac. Il suffit de cliquer sur les différentes catégories (la beauté, le son, l'air, la cuisson...) pour accéder aux informations en lien avec la durabilité des objets ou encore la disponibilité des pièces détachées.