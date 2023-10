Électroménager, high-tech: les Français de plus en plus adeptes de la réparation

D’après le sixième baromètre du SAV Fnac-Darty, les clients remplacent moins leurs produits suite à une panne, privilégiant la réparation, à condition que celle-ci soit intéressante financièrement. Certaines références sont en outre plus fiables que d’autres.

Comment s’équiper durablement ? Cette question, qui taraude tous les ménages français à l’heure de la transition climatique et de la flambée des prix, est également au cœur du dernier Baromètre SAV de Fnac-Darty , publié ce mardi. Le document, disponible sur le site du distributeur, est présenté comme « outil d'aide à la décision » à destination du consommateur. « Il donne la possibilité au grand public, avant achat, de s'informer du niveau de réparabilité et de fiabilité des produits de plus de 150 marques, synthétisés par un score de durabilité », explique Fnac-Darty. Ces différentes informations sont obtenues sur la base des données récoltées par les réparateurs du groupe.

Concrètement, le distributeur a passé au crible l’ensemble de son catalogue, constitué de plus de 100 familles de produits, pour en mesurer la fiabilité et la réparabilité. La fiabilité est calculée sur la base des pannes constatées sur un produit vendu. La réparabilité est analysée à l’aune des réparations effectivement réalisées par les techniciens et la durée de disponibilité des pièces détachés. Le groupe a également mesuré le coût moyen de ces pièces par rapport au produit réparé, et interrogé les acheteurs sur les raisons de leur achat.

Baisse des «remplacements pour panne»

Le premier enseignement de l’étude se veut optimiste: les Français réparent plus qu’il y a quelques années. En 2018, lors de la parution du premier baromètre, les clients de Fnac-Darty, évoquaient majoritairement un « remplac emen t pour panne » comme raison de leur achat d’électroménager. C’est encore le cas, mais moins: la part des produits remplacés en raison d'une panne diminue. Par exemple, 87% des Français déclaraient en 2018 avoir acheté un nouveau lave-linge en raison d'une panne de leur ancien produit contre « seulement » 77% en 2023, soit une baisse de 10 points. La baisse est encore plus significative sur certains produits, à l’instar des ordinateurs portables et des téléphones, où le motif « panne » recule respectivement de 36 et 21 points.

Pour Régis Koenig, ce constat, en pleine d’inflation , n’est pas dû au hasard. « On observe par exemple que sur dix ans, il est toujours plus économique de réparer son lave-linge plutôt que de le renouveler au bout de 6 ans, même pour un lave-linge plus performant. Pouvoir bénéficier d’une réparation, si celle-ci est économique, peut jouer pour la planète et le porte-monnaie », étaye le responsable. Car le prix de la réparation comparé à l’achat d’un produit neuf est bien le premier frein à la réparation évoqué par les clients. Ce frein financier explique l’écart entre l’indice de réparabilité (établi par les fabricants) et la réparabilité réelle constatée par le SAV Darty: souvent, les pièces sont trop chères par rapport au prix du produit réparé, ce qui dissuade les clients. C’est notamment le cas pour les smartphones ou les TV, pour lesquels le ratio coût de remplacement des pièces-prix de vente dépasse 29%.

Pour réduire les obstacles à la réparation, le groupe a lancé en 2020 son abonnement de réparation et d’assistance « illimité », Darty Max, qui compte aujourd’hui un million de souscripteurs. Les abonnés, passés la garantie du produit, réparent 4,4 fois plus que les non-abonnés. Cela vaut aussi pour le petit électroménager, souvent jugé « irréparable » : alors que la majorité des acheteurs ne réparent presque plus à partir de la deuxième année, les abonnés Dartymax continuent les réparations jusqu’à la septième année, 20 fois plus que les simples clients.

Des marques plus durables que d’autres

« Réparer c’est bien, mais éviter qu’un produit tombe en panne c’est encore mieux », admet toutefois Régis Koenig. Le responsable invite ainsi les clients à entretenir plus régulièrement leurs produits, pour en augmenter la durabilité. Mais, alors que le gouvernement s’apprête à lancer son indice de durabilité au 1er février 2024, le distributeur invite également les fabricants à concevoir des produits « plus fiables ». Car toutes les références ne sont pas exemplaires. Si certaines familles de produits ont augmenté leur indice de durabilité, comme les montres connectées (+19 points) ou les aspirateurs balais (+13 points), d'autres ont vu leur durabilité diminuer, à l’instar des écouteurs true wireless (-14 points) ou encore des lisseurs (-2 points). Les produits les plus durables étant toujours les aspirateurs sans sac, les lave-linge hublot et les réfrigérateurs-congélateurs en bas. Certaines firmes se démarquent aussi par la capacité à durer dans le temps: le distributeur cite notamment Liebherr, Bosch, Miele, Moulinex, ou encore Tefal.