Électricité : une évolution du système des heures pleines/heures creuses en novembre / iStock.com - :Bjoern Wylezich

Les Français et les heures creuses

En France, on compte 14,5 millions de foyers ayant souscrit un contrat d’électricité proposant les heures pleines et les heures creuses. Durant les heures creuses, le prix du kWh est bas. Pendant les heures pleines, il est élevé. En programmant le lave-vaisselle, le lave-linge et autres sur les heures creuses, il est donc possible de réaliser des économies financières. Il y a huit heures creuses par jour. En 2021, l’option n’était intéressante qu’à partir de 60 % de consommation en heures creuses. En 2025, et en fonction de votre offre, l’option est rentable à partir d’environ 30 % de consommation en HC. Les heures creuses sont fixées par Enedis en fonction de votre lieu d’habitation. Elles sont indiquées sur vos factures d’électricité.

En 2025, le dispositif HC/HP évolue

Comme indiqué par l’UFC-Que Choisir notamment, cette année, le dispositif HC/HP va évoluer. Des heures creuses seront également proposées l’après-midi. Emmanuelle Wargon, ancienne ministre chargée du Logement et désormais Présidente de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), a déclaré fin décembre souhaiter que l’option heures creuses/heures pleines reste « durablement attractive ». Elle a expliqué vouloir qu’elle soit économiquement intéressante à partir de 25 % de consommation électrique en heures creuses. Or, cet objectif est relativement facile à atteindre selon elle, à partir du moment où l’on a une voiture électrique ou encore un chauffe-eau électrique. Et si les modifications étaient supposées entrer en vigueur dès cet été, il faudra finalement attendre le 1er novembre prochain. Selon la CRE, sur les 14,5 millions de Français ayant opté pour un contrat HC/HP, 11 millions verront leur offre évoluer. En pratique : il y aura toujours huit heures creuses par jour maximum ; on comptera au moins cinq heures creuses consécutives par nuit (entre 23 h 00 et 7 h 00) ; de plus, il y aura jusqu’à trois heures creuses en journée (entre 11 h 00 et 17 h 00) ; en outre, le nombre d’heures creuses sera réduit en soirée ; en hiver, il n’y en aura plus entre 17 h 00 et 21 h 00 ; en été, il n’y en aura plus entre 18 h 00 et 23 h 00.

Pourquoi ces nouveautés ?

Les habitudes des Français ont évolué depuis les années 1960 et les énergies renouvelables sont de plus en plus prisées. Lorsque le soleil pointe le bout de ses rayons, le production d’électricité photovoltaïque est particulièrement importante entre 11 h 00 et 16 h 00. Or, comme l’explique l’UFC-Que Choisir, ce sont des moments où bon nombre de Français sont au travail et où la consommation d’électricité, au sein des foyers, n’est en conséquence pas importante. Les cours du kWh baissent alors considérablement et sont parfois même négatifs. Durant le premier semestre 2024, Enedis a comptabilisé 233 heures de prix négatifs. C’est un record. L’idée est donc de revoir les horaires des HC/HP afin qu’ils correspondent davantage aux nouvelles habitudes des Français.