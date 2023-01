Electricité : la gérante d'une agence immobilière prélevée de 12 000 euros par EDF

Certains clients EDF reçoivent des factures astronomiques. Illustration (Pixabay / Free-Photos)

La gérante d'une agence immobilière, installée à castres (Tarn), a été prélevée de plus de 12 000 euros en novembre 2022 par EDF. Une facture astronomique, que le fournisseur s'est engagé à rembourser.

Mauvaise surprise pour une Castraise qui a reçu une facture d'électricité de plus de 12 000 euros. Comme le relaient nos confrères de La Dépêche du Midi , cette responsable d'une agence immobilière a constaté un prélèvement de 12 194, 41 euros pour une facture en date du 25 novembre 2022. Soit, selon le quotidien, 40 fois la somme versée habituellement par la Tarnaise pour ses locaux. « Ma facture relevée en novembre 2021 était de 181 euros » , précise-t-elle.

Contacté, EDF a assuré qu'un relevé avait été effectué sur le compteur en octobre, pointant une consommation de 110 891 kWh. Or, l'entrepreneuse et son fils assurent n'avoir jamais fait entrer de technicien au sein de l'agence. Et contrairement à ce qu'avance le fournisseur d'énergie, la Tarnaise indique ne pas avoir réalisé le relevé elle-même.

Des dispositifs pour aider les entreprises

Finalement, EDF aurait reconnu une erreur et s'est engagé à rembourser la somme prélevée, indique La Dépêche du Midi. Ce cas ne serait pas isolé et d'autres personnes auraient été victimes de factures ou prélèvements astronomiques.

La préfecture du Tarn a mis en place un numéro de téléphone afin d'accompagner les entreprises dans leurs démarches de demande d'aides. Plusieurs dispositifs existent pour soutenir les sociétés privées face à l'augmentation du coût de l'énergie. Le 05 63 45 61 90 est ainsi joignable du lundi au vendredi de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 16h30. Depuis le 16 janvier, un accueil a été mis en place à la préfecture, sur rendez-vous (les lundis de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 16h30 et les mercredis et jeudis de 14 heures à 16h30).