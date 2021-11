Electricité : changer de contrat en période de flambée des prix, bonne idée ?

Tarifs réglementés ou offres de marché, prix fixes ou indexés… il est parfois difficile de se retrouver dans la jungle des formules proposées par les différents opérateurs © gunnar 3000 - stock.adobe.com

Face à la forte demande mondiale, les prix de l'énergie bondissent. Et l'électricité ne fait pas exception. Quelle solution faut-il privilégier pour réduire la facture ?

Par MoneyVox,

Pour éviter de payer des factures d'électricité faramineuses, les consommateurs peuvent être tentés de changer de contrat. Tarifs réglementés ou offres de marché, prix fixes ou indexés… il est parfois difficile de se retrouver dans la jungle des formules proposées par les différents opérateurs. La période est-elle propice à un changement ? Quelles sont les meilleures offres actuelles ? Zoom sur les solutions pour tenter de préserver son budget.

Face à des prix fluctuants, la solution des tarifs réglementés

Les prix de l'énergie, et de l'électricité, grimpent à toute vitesse. Pour preuve : le fournisseur GreenYellow a récemment prévenu ses clients que leurs tarifs allaient bondir de 40 %. Une hausse importante qu'il est légitime de vouloir éviter. Pour répondre à cette problématique, l'association de consommateurs CLCV préconise de revenir aux tarifs réglementés de vente, aussi surnommés "TRV". Une recommandation qui intervient au moment où l'Etat a annoncé que la hausse du 1er février 2022 serait bloquée à +4 %, alors que les prévisions tablent sur un bond réel du prix de l'électricité d'environ 10 % à cette période.

Mais il existe aussi des offres de marché indexées sur les TRV et plus avantageuses à l'image, par exemple, de ce que propose TotalEnergies : une réduction de 5 % HT par rapport aux tarifs réglementés. En fonction du niveau de consommation du ménage, le comparateur du Médiateur de l'énergie indique un gain potentiel de 15 à 53 euros sur l'année grâce à cette remise.

Il existe un second type d'offre de marché dont les prix sont libres. Dans ce cas, le fournisseur d'énergie est alors libre de moduler ses tarifs selon les modalités du contrat, moyennant un délai de préavis de seulement 1 mois. En cas de hausse importante, les consommateurs sont alors obligés de se prêter au jeu, ou de changer rapidement d'opérateur. Une opération qui, pour rappel, est gratuite et simple. Le contrat Digiwatt d'EDF fait partie de ces formules à prix variables. Malgré une économie à l'instant T de 4 % sur les TRV, les révisions semestrielles peuvent saler l'addition.

Les offres se raréfient

Pour échapper à cette problématique, les Français peuvent privilégier une offre de marché à prix fixe. Le directeur général d'Opéra Energie, Julien Teddé, indique ainsi : "choisir une offre de marché avec un prix fixe sur plusieurs années peut être un choix pertinent". Pour les chanceux qui ont souscrit ce type de contrat avant le début de la hausse des prix, il est intéressant de conserver son abonnement jusqu'à l'échéance prévue. En revanche, pour les foyers qui souhaitent changer de formule, les offres se sont raréfiées. En effet, les opérateurs qui sont en mesure de pouvoir garantir des tarifs pendant une ou plusieurs années sans pouvoir répercuter les hausses des cours mondiaux sur leurs clients sont très peu nombreux. L'heure est davantage à la prudence qu'à la conquête de nouveaux clients. Ainsi, de 94 offres recensées par le Médiateur national de l'énergie le 12 août, la concurrence s'est réduite à seulement 53 formules différentes en date du 14 octobre.