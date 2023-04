Electricité : après une facture de 20 000 euros, cette boulangerie va finalement s'en sortir

Les boulangers ont un temps cru qu'ils allaient devoir cesser leur activité. Photo d'illustration. (Hans / Pixabay)

Un appel à l'aide avait été lancé par la boulangerie de Jonchery-sur-Vesle (Marne) après la réception en mars d'une facture d'électricité d'un montant de 19 200 euros. Pour éviter de mettre la clé sous la porte, les responsables avaient lancé une cagnotte en ligne. Le fournisseur d'énergie a finalement accepté de réduire le montant réclamé, permettant au commerce de rester ouvert.

Le mouvement de solidarité né autour de la boulangerie Pain et Passion de Jonchery-sur-Vesle (Marne) a-t-il incité le fournisseur d'énergie à réétudier sa facture ? Dans cette commune de 1 800 habitants, un véritable coup de tonnerre s'était abattu en mars dernier sur les boulangers. Ils avaient reçu une facture d'électricité d'un peu plus de 19 200 euros pour les mois d'octobre et de novembre précédents, raconte France Bleu Champagne-Ardenne .

« Pourtant, on n'a rien qui a changé, rien du tout » , ont assuré les gérants. Plongés dans l'incompréhension la plus totale, ils avaient de leur côté estimé leur facture sur la même période à 3 600 euros : « On a même réduit notre consommation par rapport à l'année précédente » , ont affirmé les boulangers. La hausse soudaine des tarifs correspondait en fait au cap des deux ans de contrat franchi avec leur fournisseur d'énergie.

« On ne dort plus »

Les commerçants, qui avaient repris l'entreprise en octobre 2020, s'étaient alors retrouvés au pied du mur. « On ne dort plus » , avait reconnu la co-gérante qui n'avait pas hésité à afficher la facture sur la devanture de sa boulangerie. Elle avait expliqué espérer ainsi que « les gens voient que ça n'existe pas qu'à la télévision » .

Touchés par la situation, des clients avaient incité la boulangerie à mettre en place une cagnotte solidaire sur Internet . Après un refus initial, la co-gérante avait fini par céder .« Ce n'est pas mon style du tout. Je déteste demander de l'aide. Sauf qu'au bout d'un moment, on n'a pas le choix , avait-elle témoigné. On a quand même une affaire à tenir, des enfants, une maison. Demain, si la boulangerie ferme, on n'a plus rien. C'est pour ça que je me bats » .

Une facture fortement revue à la baisse

La boulangerie comptait également une employée qui aurait pu, dans cette déroute, perdre elle aussi son emploi alors qu'elle avait travaillé pendant plus de quinze ans dans la boutique. La boulangère avait sollicité, par écrit, le ministre de l’Économie Bruno Le Maire, la députée de la majorité présidentielle de sa circonscription, Laure Miller et François Ruffin.

Dans une publication Facebook du 20 avril , les gérants ont remercié tout le soutien qu'ils avaient reçu, expliquant que leur fournisseur d'énergie avait finalement accepté de réduire leur facture. La cagnotte qui avait rassemblé un peu plus de 2 000 euros a été close. « Elle servira à payer une bonne partie de la facture restante, ce qui nous permettra de clôturer cette mésaventure » , ont confié les boulangers.