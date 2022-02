A la suite du scandale touchant le réseau d'Ehpad privés Orpéa, les candidats à l'élection présidentielle ont dévoilé leurs propositions de réforme en la matière. Augmentation des moyens humains et financiers, renforcement des contrôles voire interdiction des Ehpad privés, tour d'horizon des mesures proposées de gauche à droite de l'échiquier politique.

Ehpad, les propositions des candidats / iStock-Dean Mitchell

Les propositions des candidats de droite pour réformer les Ehpad

Valérie Pécresse, Eric Zemmour et Marine Le Pen n'ont pas manqué de réagir au scandale des Ehpad Orpéa et on sitôt rendu publiques leurs propositions de réforme. Pour Valérie Pécresse, il est urgent de changer "radicalement" le fonctionnement des Ehapd, en accentuant drastiquement les contrôles sur la qualité de vie des résidents, leur alimentation, la qualité des soins qu'ils reçoivent au quotidien. Il s'agit par ailleurs pour la candidate LR de mieux rémunérer le personnel, afin d'accroître l'attractivité du secteur. Augmenter les salaires permettrait de susciter davantage de vocations et de pallier ainsi le manque de personnel. En somme, davantage de personnel permettrait d'améliorer la qualité de soin apporté aux résidents. Cette proposition est partagée par d'autres candidats de droite, Marine Le Pen plaidant également pour une augmentation des salaires dans le secteur, pour les même raisons. La candidate RN souhaite par ailleurs qu'il y ait à l'avenir davantage de personnel médical au sein des Ehpad, avec un médecin dans chaque établissement et la présence d'au moins un infirmier. Eric Zemmour propose pour sa part un durcissement drastique des contrôles, afin d'être "bien sûr que tout ne soit pas sacrifié à la rentabilité pour la nourriture, les soins, pour le nombre de personnel".

Ce que proposent les candidats à gauche de l'échiquier politique

Les propositions des candidats de gauche ne sont pas radicalement différentes de ceux à droite de l'échiquier politique, à l'exception toutefois d'une réforme voulue par Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel. Le candidat de La France Insoumise et celui du PCF partagent tous les deux la même idée : l'interdiction pure et simple de la privatisation du secteur. Les deux candidats souhaitent en effet qu'à l'avenir tous les Ehpad soient publics, qu'il n'y ait plus aucun Ehpad privés lucratifs. Par ailleurs, Anne Hidalgo - candidate PS - rejoint Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel sur l'idée de la création d'un service public dédié aux seniors et au grand âge. A l'image des candidats de droite, ces trois candidats de gauche veulent eux-aussi accroître le nombre de personnel dans les établissements, entre 200 000 et 300 000 de plus qu'à l'heure actuelle tout en augmentant les salaires. Quant au candidat du parti Les Verts, Yannick Jadot, l'enjeu est de doter les Ehpad de davantage de moyens humains et financiers, tout en ouvrant plus de places afin d'accueillir les personnes âgées dépendantes. La création de nouvelles places en Ehpad figure également au programme de Jean-Luc Mélenchon qui planche sur la création annuelle d'au moins 10 000 nouvelles places par an afin de faire face au défi démographique.

Un consensus

Renforcement des contrôles, renforcement des moyens humains et financiers, création de nouvelles places... de gauche à droite de l'échiquier politique, les principaux candidats partagent quasiment tous la même vision des réformes nécessaires à instaurer dans les Ehpad.