Du rififi dans ce lotissement avec aéroport privé où vit John Travolta

Les promoteurs de domaine huppé situé en Floride envisageaient de l’étendre pour de nouvelles habitations et des bâtiments commerciaux. Ils se sont attiré les foudres des résidents, dont John Travolta.

Veuillez attacher vos ceintures, la copropriété traverse actuellement une zone de turbulences. On pourrait résumer ainsi l’ambiance de ces dernières semaines à Jumbolair, cet étonnant lotissement pour amateurs fortunés d’aviation ou l’on peut accéder chez soi dans son jet privé via la piste de l’aéroport de la résidence. Ces caractéristiques uniques et notamment le fait de disposer de la plus longue piste privée avec revêtement des États-Unis (près de 2,4 km!) avaient attiré très tôt l’acteur John Travolta, pilote et grand amateur d’avion. C’est donc non loin de la bourgade d’Ocala que le héros de Pulp Fiction a fait construire dans les années 90 sa modeste demeure de plus de 700 m² et de quoi stationner deux avions. Notamment, le Boeing 707 que pilotait l’acteur il y a quelques années encore (voir diaporama) .

Mais la propriété du domaine où il reste toujours une vingtaine de parcelles à vendre a changé de mains il y a quelques années et ses nouveaux propriétaires australiens avaient de grandes ambitions d’extension. Une volonté de modifier le zonage du secteur pour ouvrir la voie à l’installation de nouvelles habitations mais aussi à des infrastructures commerciales voire industrielles. Des évolutions très mal accueillies, aussi bien par les résidents que par le voisinage. Ces derniers n’ont pas tardé à alerter les autorités par courrier pour signaler, que ces changements «modifieraient irrévocablement l’atmosphère du centre-nord du comté de Marion, passant d’une communauté agricole rurale et tranquille à un aérodrome animé entouré d’un développement résidentiel et commercial dense» .

Centre équestre

Si l’argument peut prêter à sourire, sachant que l’aéroport est déjà bien présent depuis des années, la menace de l’équipe d’avocats des résidents semble avoir fait mouche. Selon les informations des médias locaux, les gestionnaires du domaine ont fait machine arrière , abandonnant pour le moment leurs projets d’expansion. Pour ceux qui s’intéressent à ce genre de domaines fermés (gated communities) très en vogue aux États-Unis, sachez qu’il reste 23 parcelles constructibles à vendre, avec des tarifs débutant à 500.000 dollars. Par ailleurs, un centre équestre implanté sur place dispose de 16 stalles sans oublier une grange privée de 7 stalles pour permettre aux résidents de Jumbolair d’aussi bien traiter leurs chevaux que leurs avions.