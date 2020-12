Depuis le temps qu'il fait polémique, le compteur Linky vient de perdre deux batailles juridiques le même jour ! La première dans l'Hérault, a donné raison à un particulier qui refusait depuis un an l'installation du compteur dans son logement neuf. La seconde provient de la Cour d'appel de Bordeaux qui a reconnu, dans une ordonnance rendue le 17 novembre dernier, les dommages causés par les rayonnements du compteur Linky. C'est une sacrée victoire pour les « anti Linky » car, en reconnaissant des risques inhérents aux champs électromagnétiques, ainsi qu'une « fonction illicite » au compteur Linky, la justice renforce leur combat, déjà très actif...

Du nouveau sur le front Linky - iStock-Eric Bascol

Compteur Linky : il est loin de n'avoir que des amis !

Quelles conséquences pourraient avoir le jugement de la Cour d'appel de Bordeaux contre Linky ?

Qu'ils se mobilisent en tant que particuliers ou sous la forme de collectifs (Stop Linky, Robin des toits, Stéphane Lhomme etc.) les anti-Linky font entendre leurs voix de manière virulente depuis des années ! Et la liste des reproches faits au compteur imposé par Enedis est longue... La dangerosité des ondes électromagnétiques. Les ondes émises via la technologie CPL sont accusées d'être dangereuses pour la santé, et perturbantes pour les électro-hypersensibles ; Une technicité peu fiable. Les anti Linky reprochent en effet, enquête à l'appui, des coupures d'électricité et des dysfonctionnements d'appareils électriques qui surviendraient souvent après la pose du compteur ; Un problème de protection des données. En permettant de récupérer toutes les données de consommation des foyers équipés, le compteur Linky est accusé « d'espionnage ». Des arguments commerciaux fallacieux. Les anti Linky reprochent un manque de lisibilité dans les suivis de la consommation et contestent les économies promises par Enedis suite à l'installation de ce nouveau compteur."Chaque consommateur, même non-victime des ondes, voit sa position renforcée contre ENEDIS, puisque la Cour écrit, noir sur blanc, qu'aucun texte réglementaire ou légal, national ou européen, ne lui impose l'installation de compteurs de type Linky." - déclare Christophe Lèguevaque, avocat, cofondateur de MySMARTcab. Ce cabinet est à l'origine de l'action collective menée à Bordeaux contre Enedis. Il considère qu'en condamnant la société Enedis à protéger treize personnes exposées aux rayonnements causés par Linky, la Cour a offert une double victoire... Non seulement au profit des victimes d'électrohypersensibilité, mais aussi de tous les consommateurs. En effet, la Justice a aussi reconnu l'absence d'obligation à l'installation du Linky... Permettant ainsi à ses détracteurs de commencer à rêver qu'une jurisprudence pourrait autoriser à les retirer... ? Enfin, cela renforce aussi le combat des « anti-5 G » ...Le cabinet MySmartCab a d'ailleurs développé un site dédié à une autre action judiciaire collective sur le sujet. Il est ainsi prévu une assignation des opérateurs Orange, Free, Bouygues et SFR, dès que le groupe aura atteint 7.500 citoyens.