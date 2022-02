DPE : vers un délai pour revoir les diagnostics et se conformer à la nouvelle réglementation

Les propriétaires pourraient bénéficier de plus de temps pour rectifier les DPE. (Jarmoluk / Pixabay)

Face aux nombreuses anomalies constatées lors de l'instauration de la nouvelle version du diagnostic de performance énergétique (DPE), 220 000 diagnostics devaient être refaits avant la fin du mois de février. Mais en raison d'un retard important, le gouvernement pourrait bien décider de reporter l'échéance au 30 avril prochain.

Un temps relativement long pour refaire les DPE

Ainsi, au 2 janvier 2022, seuls 23 643 diagnostics de performance énergétique avaient déjà été refaits, soit un peu plus de 10 % du nombre total. « Très peu de propriétaires étaient au courant qu’ils pouvaient demander une réédition de leur DPE. Très peu d’entre eux ont donc sollicité leur diagnostiqueur » , a analysé Thierry Marchand, le président de la chambre des diagnostiqueurs de la Fnaim.

Mais ce retard peut aussi s'expliquer par le temps nécessaire pour réaliser l'ensemble de ces diagnostics, d'autant plus que certains propriétaires ne comprennent pas le résultat obtenu.

Vers un report de l'échéance au 30 avril 2022

« Dans certains cas, les propriétaires sont mécontents car ils espéraient que les correctifs apportés au nouveau DPE conduiraient à une amélioration de la note de leur bien. Or c’est rarement le cas, ou dans de faibles proportions, ce qui contraint les diagnostiqueurs à faire beaucoup de pédagogie » , a déclaré Stéphane Prouzeau, vice-président de la Fédération interprofessionnelle du diagnostic immobilier (Fidi).

Enfin, il arriverait que des notaires et agents immobiliers décident de ne pas prévenir les propriétaires concernés afin de ne pas perturber les actes et les avants contrats déjà signés. Quoiqu'il en soit, le gouvernement va devoir prendre une décision face au retard accumulé. D'après Capital , il est possible que l'exécutif décale l'échéance au 30 avril 2022. L'officialisation de cette décision devrait intervenir d'ici la fin de la semaine.