DPE : ce que les propriétaires doivent connaître pour un diagnostic en bonne et due forme

Les prix des diagnostics n’étant pas réglementés, il est conseillé de faire appel à plusieurs professionnels afin de comparer les devis. (Illustration) (Etadly / Pixabay)

Selon Valérie Létard, ministre du Logement, environ quatre millions de diagnostics de performance énergétique (DPE) sont effectués chaque année. Parmi ces derniers, quelque 70 000 sont frauduleux ou non conformes à la réalité. Les arnaques sont en effet devenues monnaie courante concernant ce document essentiel dans l’estimation de la valeur d’un bien immobilier à vendre et permettant de déterminer s’il peut être mis en location. Comme l'explique BFM Immo , mercredi 19 mars 2025, les particuliers peuvent cependant éviter les déconvenues en adoptant certaines pratiques.

Demander une assurance de responsabilité civile

Pour être conforme, le DPE doit nécessairement être effectué par un diagnostiqueur certifié, enregistré dans l’annuaire mis à disposition par le ministère de l’Environnement. Fondateur de Joole, une entreprise spécialisée dans les diagnostics, Nicolas Laloum recommande aux propriétaires de privilégier les groupes reconnus. Selon lui, ces derniers « ont une responsabilité à tenir car ils engagent leur image de marque, c’est donc potentiellement un bon choix pour être certain de ne pas tomber sur un diagnostiqueur qui prend son travail à la légère » .

Une fois le professionnel choisi, il est vivement recommandé de lui demander son assurance de responsabilité civile professionnelle. Cette dernière permet aux propriétaires d’entamer des poursuites en cas de litige, de s’assurer que l’entreprise du diagnostiqueur existe bien et qu’elle n’est pas en dépôt de bilan. Mieux vaut également être vigilant lors de la réalisation du diagnostic. Les professionnels sérieux vous poseront de nombreuses questions, prendront des notes et des photos et demanderont plusieurs documents.

Vérifier le numéro d’identification

Comme le rappelle le ministère de l’Environnement, « les prix des diagnostics ne sont pas réglementés, les tarifs peuvent donc varier d’un professionnel à un autre pour un même diagnostic » . Il est ainsi conseillé de faire appel à plusieurs professionnels afin de comparer les devis. Les prix trop attirants doivent éveiller les soupçons, tout comme de mauvais avis clients sur Google ou des forums spécialisés.

Lorsque vous obtenez enfin votre DPE, n’oubliez pas de reporter son numéro d’identification, composé de 13 caractères, sur le site de l’Observatoire DPE . Ce réflexe vous permettra de vérifier que le diagnostic a bien été réalisé dans les normes et que la note qui vous a été fournie correspond effectivement à celle dont dispose l’administration. Enfin, faites attention à la date à laquelle le DPE a été effectué. Si ce diagnostic est en principe valable dix ans, ceux qui ont été réalisés avant le 1er janvier 2022 ne sont aujourd’hui plus conformes.