Dons aux associations : Les Français plus généreux en 2019

France Générosités a dévoilé mardi 23 juin la dernière édition de son baromètre 2019. Le rapport montre une hausse de 3,5 % de la somme totale des dons consentis par les Français à des organisations de charité entre 2018 et 2019. Cette augmentation a été particulièrement notable en fin d'année et dans le cadre des donations effectuées en ligne.

Les dons effectués par les Français en faveur des œuvres caritatives en 2019 ont connu une augmentation annuelle de 3,5 %. La nouvelle est la bienvenue pour les organismes concernés puisqu'entre 2017 et 2018, les sommes qui leur avaient été adressées avaient subi une baisse de 4,8 %.

L'an dernier, la très grande majorité de l'ensemble des donations ponctuelles concernait un montant de 150 € ou moins, indique le « Baromètre de la générosité 2019 » publié mardi 23 juin par France Générosités et relayé par Le Parisien.

Le boum de la solidarité en ligne

Selon ce rapport, 10,8 % de la valeur cumulée des versements provient d'élans de générosité supérieurs à 10 000 € et 13,5 % est générée par des donations comprises entre 150 et 300 €. En outre, il apparaît que le montant moyen des dons réglés par prélèvement automatique n'a pas changé en un an. Il reste d'environ 142 €. La valeur moyenne des contributions en ligne atteint quant à elle 131,70 €.

« On est contents que les Français se soient mobilisés après avoir été rassurés par les associations, commente auprès du quotidien francilien la responsable des études de France Générosités Nolwenn Poupon. Mais c'est une reprise qui ne rattrape pas la baisse de 2018. Le montant global des dons est revenu au niveau de 2016 ».

Les habitués comme valeur sûre

Pour arriver à déterminer ces grandes tendances, les statisticiens ont compilé les données venues de 46 œuvres de charité variées. Ils ont notamment constaté que la solidarité des Français s'était particulièrement exprimée fin 2019 puisque 40,3 % des montants versés l'avaient été au cours du dernier trimestre.

Le baromètre fait aussi état des craintes des organismes caritatifs quant au manque de nouveaux contributeurs. Pierre Siquier, président de France Générosités, estime ainsi qu'« il faut une vraie éducation à la philanthropie sur le modèle anglo-saxon » pour motiver les plus jeunes et renouveler les donateurs.