Un projet de loi voté en première lecture mi-avril propose de supprimer certains trajets intérieurs français, pour lesquels d'autres moyens de transports sont tout aussi performants. Le vote est intervenu quelques jours après l'annonce d'une aide colossale de 4 milliards d'euros octroyée à Air France par l'État. Décryptage.

Doit-on interdire les trajets courts en avion ? - iStock-Juha Remes

Une « transition »

Un trajet de moins de 2 heures 30

Seulement 5 lignes concernées

Les députés ont adopté mi-avril en première lecture un article du projet de loi « Climat et résilience », qui abolit les vols intérieurs lorsque le train permet d'effectuer le même trajet en moins de 2 heures 30. Ironie du calendrier, ce vote est intervenu quelques jours après l'annonce du gouvernement d'une aide d'urgence octroyée à Air France, dont le montant pourrait atteindre quatre milliards d'euros. Interrogée sur la question sur Europe 1, la ministre déléguée à l'Industrie Agnès Pannier-Runacher a déclaré qu'il ne s'agissait pas d'une « contraction », mais d'une « transition ». Elle a ajouté que le gouvernement prenait ses responsabilités de manière « proportionnée », en proposant un accompagnement aux entreprises contraintes de changer de modèle. Le transport aérien est un important émetteur de CO2. L'interdiction d'une partie des vols intérieurs intervient dans le cadre d'une réglementation répondant à l'urgence climatique.La ministre déléguée indique qu'avec ce projet de loi, le gouvernement entend bâtir une « vision 2030, une vision où à la fois, on aurait moins de carbone et autant d'avions ». Le texte adopté en première lecture mi-avril interdit certains trajets, mais autorise le maintien des vols courts empruntés par des passagers en correspondance vers une « destination plus lointaine ». Le gouvernement a fait le choix de limiter l'interdiction des trajets pour lesquels il existe une alternative en train. Le trajet alternatif doit cependant durer moins de 2 heures 30. Dans la droite ligne des recommandations effectuées par la Convention citoyenne pour le climat, UFC-Que choisir demande au gouvernement de faire passer le seuil d'interdiction des liaisons intérieures à 4 heures de trajet. L'association de défense des consommateurs estime que les 2 heures 30 prévues par le projet de loi aboutirait à un « gain environnemental dérisoire ».Selon l'UFC-Que choisir, la limite actuelle imposée par le gouvernement ne permettrait de supprimer que cinq lignes : Paris-Bordeaux, Paris-Lyon, Paris-Nantes, Paris-Rennes et Lyon-Marseille, ce qui ne représente que 12 % du trafic intérieur en France. Les réductions d'émissions de CO2 ne représenteraient quant à elles que 3,5 % du transport aérien sur le territoire métropolitain. L'association pointe du doigt les exemptions prévues pour les vols en correspondance et indique que ce dispositif constitue, dans son ensemble « chemin direct vers une mesure inopérante ». L'organisme propose de ne pas exempter les lignes dans leur intégralité, mais seulement les voyageurs individuels qui peuvent apporter une preuve de leur correspondance. Rappelons qu'avant la pandémie, les vols intérieurs en France représentaient environ 4 % des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports. Les transports étaient alors, quant à eux, responsables de 30 % des émissions du pays.