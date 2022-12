Deux sœurs rénovent un hôtel particulier légué par leur grand-mère

En plein cœur de Bordeaux, deux entrepreneuses ont fait de cet écrin de la fin du 19e siècle un lieu réceptif d’exception.

Les fêtes de Noël riment souvent avec «belle histoire». Celle que Le Figaro va vous conter, se passe en famille. Tout démarre en 1898, à Bordeaux. Une femme célibataire de 27 ans demande à un architecte de lui construire une demeure qui allie le raffinement des grands artisans de la région au confort des nouvelles technologies de l’époque. Derrière la façade élégante, l’agence d’architecture bordelaise conçoit une maison de trois étages où vitraux, émaux, céramiques et toiles peintes cohabitent avec installation du gaz, électricité, chauffage et robinetterie pour une salle de bain inédite (voir notre diaporama en illustration principale).

En 1910, la jeune femme vend sa propriété à une autre femme célibataire de 33 ans, tout aussi désargentée que la précédente. Puis quatre couples se succèdent avant qu’un cinquième rachète la demeure, en 1967. Leur projet? Faire de cette maison de «cocottes» un hôtel particulier. Ils y vivront 53 ans. C’est alors qu’au tout début de la crise du Covid, leurs petites-filles, Sandra et Léa, décident de le réhabiliter. « Un projet un peu fou », reconnaît Sandra, 40 ans. « Nous aimons l’audace , ma sœur et moi ».

Espaces de travail à l’étage

Grâce au soutien de leur père, ces deux entrepreneuses dans l’âme ont l’idée de faire de cet hôtel particulier, baptisé Hotentique et situé au cœur de Bordeaux (à 15 minutes de la place Gambetta pour les connaisseurs), un lieu réceptif d’exception. Cela tombe bien Sandra connaît le réceptif et l’événementiel sur le bout des doigts. Les vitraux du salon au rez-de-chaussée, les faïences de la salle à manger et les carreaux de ciment ont été rénovés. La plomberie et les installations électriques ont été refaites.

Dans les salons du rez-de-chaussée, de jeunes parents pourront être reçus pour le baptême de leur petit dernier, des amoureux qui se fiancent ou se marient ou des événements promotionnels (ventes privées, showroom, shootings...) pourront être organisés. Aux étages, les deux sœurs ont créé des espaces de travail pour accueillir le séminaire de la start-up qui monte ou un comité exécutif qui souhaite se réunir en toute intimité. Au programme: 2 salles de réunion équipées d’écrans sophistiqués et un espace de projection pour 25 à 30 personnes. Mais aussi des ateliers liés à l’histoire et à la culture, au bien-être, aux enfants ou encore à la gastronomie. « Nous voulons créer des émotions, installer des atmosphères pour mettre à l’aise nos clients, qu’ils se sentent comme chez eux», poursuit Sandra. Au total, les visiteurs auront à disposition 240 m² d’espaces répartis sur 3 niveaux dans un hôtel de 300 m². Sans compter plus de 230 m² de jardin. Côté tarifs, les prix s’échelonnent entre 1200 et 2400 euros minimum pour les salons réceptifs et entre 200 et 350 euros minimum pour les autres prestations.

Ouvert depuis un mois, l’hôtel a déjà ouvert ses portes au public une quarantaine de fois. « La clientèle est pour l’instant très locale », glisse Sandra. Mais les deux sœurs ne manquent pas d’idées pour en séduire d’autres. « Pourquoi pas organiser un marché de Noël, des Journées du patrimoine ou ouvrir un restaurant éphémère pendant une semaine avec un chef étoilé? , glisse Sandra. Rendez-vous dans un an pour faire le bilan! »