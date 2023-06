Deux nouveaux actifs espagnols intègrent le patrimoine de la SCPI Iroko Zen pour 45 millions d'euros

Alors qu’elle n’a pas encore soufflé sa troisième bougie, la SCPI Iroko Zen affiche déjà une capitalisation de 279 millions d'euros au 31 mars 2023 et une collecte en progression constante : plus de 156 millions d'euros de capitaux levés auprès des épargnants en 2022 et 66 millions d'euros uniquement sur le 1er trimestre 2023. Pour investir cette collecte, les acquisitions se poursuivent à un rythme très dynamique : plus de 130 millions d'euros depuis le début de l’année, dont 45 millions d'euros sur deux opérations récemment finalisées en Espagne, à León et Valence.

Une plateforme logistique de 32.000 m² acquise pour 18,5 millions d'euros, hors droits

Ce nouvel actif espagnol se situe au nord-ouest de l’Espagne , dans la province de León , au sein d’un hub logistique implanté à l’ouest de la ville du même nom. On notera la présence d’un groupe important de distribution, Mercadona, leader du secteur alimentaire en Espagne, qui loue plus de 100.000 m² dans cette zone. Lidl et Aldi vont également s’y positionner dans un avenir proche pour avoir leur propre plateforme logistique, d’une surface équivalente. L’acquisition réalisée par Iroko Zen à León concerne une plateforme logistique de dernière génération développant une surface totale de 32.000 m² , intégralement louée à l’enseigne Decathlon sur un bail de 10 ans ferme démarré en 2019, date de livraison du bâtiment.

L’actif bénéficie de la labellisation BREEAM « Good » pour le volet construction et d’une garantie décennale courant jusqu’en 2029 . La gestion des énergies et des fluides a fait l’objet d’une attention particulière avec l’installation de panneaux photovoltaïques en toiture, la mise en place de bornes de recharge électrique, un éclairage LED et une gestion numérique de la consommation d’eau.

La SCPI Iroko Zen a déboursé un montant de 18,5 millions d'euros, hors droits pour cet actif qui lui procure un taux de rendement immobilier immédiat de 6,30% acte en main .

« Outre la renommée internationale et la solidité financière de Decathlon, la marque française s’est attachée à une politique environnementale à la pointe avec une gestion du recyclage optimale et une économie circulaire exemplaire. Cet actif est stratégique pour Decathlon , avec une position géographique centrale qui lui permet de desservir 38 magasins dans le nord de l’Espagne et de gérer la partie logistique pour l’e-commerce », résume la société de gestion Iroko dans son communiqué.

Un parc d'activité commerciale de 20.000 m² situé à Valence

Valence est la 3ème ville d’Espagne , après Madrid et Barcelone, située sur la côte méditerranéenne à l’est du pays. Forte de ses 800.000 habitants, elle bénéficie d’infrastructures développées ainsi que d’une activité portuaire et industrielle importante . L’actif négocié par Iroko Zen pour un montant de 26,5 millions d'euros, hors droits, se situe à 10 minutes au nord-ouest de la ville de Valence, dans la commune de L’Eliana. L’accès à cette zone commerciale, qui bénéfice de l’implantation d’un Carrefour et d’un Decathlon, s’effectue par l’autoroute Ademuz CV-35.

Ce groupe de bâtiments , construit en 2008, est intégralement loué à Leroy Merlin , Maisons du Monde , Feu Vert , JYSK , Casa , MGI , Economy Cash et Kiwoco , sur une WALB (Weighted Average Lease Break) de plus de 4 ans.

« Iroko Zen a été particulièrement active depuis le début de l’année 2023 avec plus de 130 millions d'euros d’acquisitions en lien avec une collecte en progression constante . Dans un marché de l’investissement immobilier chahuté par le contexte bancaire et inflationniste, avec moins d’acteurs présents, Iroko Zen se montre opportuniste sur des profils d’acquisitions et de taux de rendement qui n’étaient pas envisageables il y a moins d’un an. Nous restons dans une logique de diversification aussi bien en typologies d’actifs que géographiquement avec l’ouverture prochaine de nouveaux pays de la zone euro », résume Phong Hua, Directeur des Investissements d’Iroko.

