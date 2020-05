Deux locataires transforment leur appartement en piscine pour une fête

Deux jeunes locataires ont eu l'idée saugrenue d'installer une piscine au 4e étage pour une fête, générant beaucoup de bruit... et des inondations.

Certes, les piscines publiques ne sont toujours pas rouvertes mais ce n'est sans doute pas une raison pour en improviser une dans son salon. Comme le rapporte France Bleu Champagne Ardenne. La police et les pompiers ont dû intervenir dans la soirée de samedi à dimanche dans un immeuble de Saint-Memmie, commune limitrophe de Châlons-en-Champagne, pour des faits peu courants. Les occupants du 4e étage avaient en effet eu l'idée saugrenue d'y organiser une «pool-party» sauvage, une de ces fêtes organisée autour d'une piscine. On savait déjà que barbecue et confinement ne font pas bon ménage, on découvre désormais qu'un appartement n'est pas un lieu adapté pour y installer une piscine...

Alors forcément, lorsque l'on installe un bassin de 3 mètres sur deux selon les éléments rapportés par la radio locale, cela crée quelques problèmes. Au-delà du tapage nocturne ayant alerté les voisins, il y avait également des infiltrations d'eau s'écoulant vers les étages inférieurs. D'où l'intervention des pompiers pour évacuer l'eau dans les meilleures conditions.

Plusieurs tonnes d'eau

Outre les inondations, le poids de l'eau qui peut atteindre plusieurs tonnes selon la hauteur de remplissage, peut menacer la structure même de l'immeuble. Des expertises en ce sens vont être menées sur la dalle qui supportait la piscine. Les deux jeunes locataires, âgées d'une vingtaine d'années, après avoir avoué les faits aux policiers devront sans doute s'expliquer avec le propriétaire des lieux. Pas sûr que ce genre d'activité ne soit de son goût.