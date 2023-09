Deux immeubles en bois abriteront 220 logements à La Défense en 2027

Les deux édifices, de 45 et 39 mètres de haut, verront le jour à Courbevoie (92).

Deux immeubles en bois vont sortir de terre à La Défense (qui s’étend sur les communes de Puteaux, Courbevoie, Nanterre et La Garenne-Colombes, dans les Hauts-de-Seine). Les deux bâtiments de 45 et 39 mètres de haut, reliés par un socle qui abritera commerces et services, devraient voir le jour en 2027 en lisière de La Défense, à Courbevoie (92). Ils abriteront 220 logements en «coliving», forme de colocation avec services en vogue chez les investisseurs immobiliers, qui cible surtout les jeunes actifs ou les étudiants qui en ont les moyens.

Les tours seront réalisées par Woodeum, une filiale du promoteur Altarea et le groupe GA Smart Building, premiers lauréats d’un appel à projets urbains «mixtes et bas carbone» visant à réhabiliter cinq sites en bordure de La Défense. L’infrastructure et le socle des deux bâtiments seront en «béton ultra bas carbone», selon l’établissement, tout le reste étant en bois. Contrairement au béton, dont la fabrication peut être très émettrice de gaz à effet de serre, le bois contribue à alléger l’empreinte carbone de la construction et est à ce titre encouragé par l’ambitieuse réglementation environnementale française sur les bâtiments neufs (RE2020).

L’établissement Paris La Défense veut transformer le plus grand quartier d’affaires d’Europe, en ne le cantonnant plus aux seuls bureaux. Il entend créer davantage de commerces et de services au pied et au sommet des tours, développer des logements ou créer des espaces à destination de sa population étudiante de plus en plus nombreuse.