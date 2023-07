Des voisins mobilisés contre l’odeur de poulet frit de ce fast-food

Cette affaire de nuisances sonores et olfactives oppose une chaîne américaine de poulet frit à des habitants de l’immeuble parisien situé juste au-dessus.

En début d’année, Le Figaro vous contait l’histoire d’une crêperie qui sent trop la crêpe, ce qui dérangeait le voisinage. Des milliers d’euros de travaux avaient été engagés par les restaurateurs pour apaiser les tensions. Maintenant c’est un fast-food qui dégage des odeurs de graillon et qui s’attire les foudres des habitants. Il s’agit du restaurant Popeyes qui débarque tout droit des États-Unis et s’est installé pour la première fois en France en février dernier, près de la gare du Nord, à Paris, au grand dam des habitants de l’immeuble situé juste au-dessus. L’odeur de poulet frit se répand jusque dans les appartements et pourtant, les habitants ont l’habitude des chaînes de restauration rapide. D’autres fast-foods sont implantés vers la Gare du Nord comme un Burger King, qui est venu remplacer un Quick. De même, avant l’arrivée de Popeyes, c’était un Buffalo Grill qui occupait cet emplacement, et les habitants ne trouvaient rien à redire.

Les copropriétaires, à bout, ont lancé une procédure judiciaire. L’audience a été fixée au 25 juillet. Auparavant, une médiation avait été ordonnée par le tribunal mais elle a échoué. « On n’est pas procédurier, le but c’est de vivre dans un appartement où ça ne pue pas le poulet frit et la frite. Notre but n’est pas de les condamner, ni de retirer de l’argent mais de savoir ce qu’il faut faire pour qu’il n’y ait plus de gêne », explique Anne qui habite dans un appartement situé au 2e étage de l’immeuble depuis 28 ans.

Une moins-value lors de la revente

« L’odeur est permanente. Les nuisances sont surtout olfactives donc mais aussi sonores en raison des livraisons. La société Popeyes a prétendu avoir effectué des travaux mais ils sont inefficaces car l’odeur perdure », commente auprès du Figaro Maître Nicolas Bouchard du cabinet Buniak, qui représente les copropriétaires. Ces derniers s’inquiètent notamment de la perte de valeur de leur appartement. « Ils pourraient faire face à une moins-value de 10 à 15%, cela dépend de l’intensité de l’odeur. Certains biens deviendraient même invendables. L’odeur peut vraiment ralentir les personnes intéressées », s’inquiète Maître Nicolas Bouchard. Marie*, qui habite au 1er étage mais à l’opposé de la cage d’escalier qui mène au fast-food, avait fait estimer son appartement de 132 m² en décembre dernier avant que Popeyes ne vienne s’implanter. Il avait été estimé à 1.380.000 euros environ. Aujourd’hui, elle assure avoir « arrêté d’envisager de le vendre . Soit Popeyes est mis aux normes, soit il est vendu mais faire des visites avec cette odeur c’est impossible ».

C’est avant tout une perte de qualité de vie. « Quand on arrive chez soi et qu’on est agressé par l’odeur, le stress retentit sur la santé. Ce week-end j’ai dû fermer les fenêtres malgré la chaleur, à cause de l’odeur écœurante », se plaint Anne qui assure ne pas avoir dormi une seule nuit entière depuis le 1er février à cause du ménage effectué dans les locaux la nuit jusqu’à 4-5h du matin. La propreté aussi autour du restaurant laisse à désirer. « Popeyes s’est engagé par écrit lors de l’assemblée générale de copropriété à nettoyer systématiquement autour de l’enseigne et un jour sur deux c’est sale », explique Philippe*, un voisin qui habite au 5e étage. Les poubelles sont laissées à ciel ouvert devant l’immeuble de jour comme de nuit et l’immeuble est désormais envahi de souris selon Marie.

« Le débit de production est très important, quasi industriel, et leur équipement n’est pas adapté à la quantité produite », affirme l’avocat des copropriétaires. L’enseigne dément et assure au Parisien que « m algré les contestations des riverains, les conclusions des différents rapports attestent de la bonne conformité des installations dans leur ensemble et du respect des normes en vigueur ». Anne reconnaît que Popeyes a agi même si le problème est loin d’être réglé. L’enseigne a notamment isolé la porte qui donne sur l’escalier de l’immeuble selon elle. Affaire à suivre.

*Le prénom a été changé