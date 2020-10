La plateforme web oh La Vache ! propose des séjours des plus originaux en proposant de passer ses prochaines vacances dans une ferme.

Des vacances à la ferme - iStock-DEBOVE SOPHIE

Passer des vacances à la ferme, une idée originale

« Reconnecter les gens à leur assiette »

Le leitmotiv de la plateforme Oh la Vache ! est des plus limpides : « séjour en immersion à la ferme ». Créée par Claire Beniac, ancienne salariée du secteur du tourisme, la plateforme permet à tout un chacun de profiter d'un séjour de deux à six jours ou plus dans l'une des nombreuses fermes partenaires, avec le gîte et le couvert. Un séjour chez l'habitant en somme à une différence près : les clients viennent non pas uniquement pour se relaxer mais pour se reconnecter à la nature, et mettre la main à la pâte. C'est tout un programme d'activités qui est proposé entre la traite des vaches, la fabrication de fromage ou de pain, l'agriculture, la permaculture ou encore le nourrissage des animaux... c'est au choix. Les clients de la plateforme sélectionnent la formule qui leur convient en fonction de plusieurs critères tels que le lieu, la durée, le type d'activité souhaitée, le nombre de personnes et le site leur propose une sélection de séjours en relation avec leur requête. Et pour ceux en manquent d'inspiration, il est possible de choisir parmi les différents thèmes du site : séjour animaux, séjour fromage, séjour insolite et séjour végétal. Autre possibilité : opter pour l'une des formules tout compris. À l'approche des vacances scolaires, comme pour celles de Toussaint par exemple, une sélection de séjours est mise en avant sur la page d'accueil. Ainsi pour deux jours et une nuit dans une ferme en Bourgogne par exemple, le programme est un savant équilibre de découverte de la ferme et de sa production mais aussi de travail, en l'occurrence la traite des vaches et la fabrication de fromage. Mais attention, nulle obligation pour autant puisqu'il s'agit d'une suggestion ; les responsables du site observent que les clients prennent plaisir à aider les agriculteurs dans leur activité quotidienne.Niveau tarif, les formules proposées demeurent des plus accessibles puisqu'un séjour de deux journées et d'une nuit pour une famille de quatre personnes coûte un peu plus de 300 euros, repas compris. Les fermes partenaires reçoivent une commission de la part du site, en plus de bénéficier d'un coup de main ponctuel bienvenu. Et il faut dire que tout le monde y trouve son compte : les clients ont la possibilité de passer des vacances pour le moins originales, les agriculteurs et les éleveurs partenaires bénéficient d'un complément de revenus. Qui plus est, Oh la Vache met un coup de projecteur sur les fermes engagées dans une démarche environnementale vertueuse, la grande majorité d'entre elles étant labellisées bio. Aussi, Claire Beniac, la créatrice de la plateforme, vise un autre objectif à travers ces séjours à la ferme. Pour elle « l'idée est de reconnecter les gens à leur assiette ».