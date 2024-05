Des uniformes de la RATP transformés en une collection prêt-à-porter de luxe

L’association Renaissance, parrainée par la Région Île-de-France, a reçu plus de deux tonnes de marchandises à recycler.

Deux tonnes et demie d’uniformes de la RATP (soit 55.000 pièces) pourraient avoir une seconde vie grâce à l'association Renaissance, qui va en faire de nouveaux articles de mode. En présence de Valérie Pécresse , ce spécialiste du recyclage de vêtements, qui favorise l’insertion sociale, a organisé mardi soir un défilé au siège de la Région Île-de-France, un de ses sponsors, pour présenter Metropolitan, une collection 100% réalisée à partir de ces uniformes déclassés et neufs.

« Avec la mise en place de la loi AGEC qui interdit de détruire les stocks de vêtements, la Fondation RATP nous a proposé de récupérer des uniformes (homme et femme) de différents corps de métiers de l'entreprise, pour leur donner une seconde vie», explique le directeur artistique Philippe Guilet, initiateur de Renaissance, basée à Fontenay-sous-Bois.

La collection est en vente sur le site collector Détox ton stock, à des prix allant de 150 euros à 2 400 euros pour certaines robes. Les modèles seront fabriqués à la demande seulement, jusqu'à épuisement des stocks des uniformes de la RATP. Une dizaine de personnes en formation pendant un an sont mobilisées sur le projet, en plus de jeunes stagiaires et d’alternants de l'Institut français de la mode.

Le gouvernement durcit le ton

«Votre association coche toutes les cases l'insertion, le savoir-faire et l'écologie, a déclaré Valérie Pécresse, présidente de la Région Île-de-France. Vous recyclez. On en a énormément besoin dans le textile. Voyez le bilan carbone de la fast fashion!» .

Conscient du désastre écologique causé par l’industrie du textile , qui surproduit pour finalement crouler sous les stocks, le gouvernement français s’est emparé du sujet. En interdisant leur destruction depuis le 1 er janvier 2022, la loi Agec a obligé un certain nombre de marques à repenser la fin de fin de leurs vêtements. Une nouvelle loi se prépare, cette fois-ci pour renchérir les articles de mode jetable, en imposant un malus.