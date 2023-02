Des squatteurs délogés de la maison d’un retraité qui voulait la vendre pour payer son Ehpad

La maison était squattée par une famille de neuf personnes, dont cinq enfants. (stevepb / Pixabay )

A Grenoble (Isère), la maison d'un septuagénaire a été squattée pendant près de trois semaines. L'homme, vivant en Ehpad, avait l'intention de la vendre pour pouvoir payer sa maison de retraite. Après le combat de son cousin, et curateur, la villa a finalement été évacuée ce mercredi 8 février.

Cauchemar terminé pour un retraité grenoblois. Sa maison qui était squattée depuis le 23 janvier dernier a été évacuée ce mercredi 8 février au matin, rapporte Le Dauphiné Libéré .

Le propriétaire, un septuagénaire handicapé vivant en Ehpad avait l'intention de vendre sa villa, située dans le quartier Vigny-Musset, afin de payer sa maison de retraite. Son cousin, qui est aussi son curateur, devait s'occuper de la mise en vente. C'est une voisine qui l'a prévenu que la maison était squattée par une famille de neuf personnes, dont cinq enfants.

« La maison est dans un état déplorable »

« Comme les squatteurs étaient là depuis plus de 48 heures, on ne peut pas les expulser » , avait confié le cousin à France Bleu Isère avant que la maison soit évacuée. Et d'ajouter : « Pourtant, le jour où les squatteurs se sont installés, des voisins qui avaient vu leur manège ont appelé le 17, les pompiers, mais on leur a dit que comme ils n'étaient pas les propriétaires, on ne pouvait rien faire. Incompréhensible! Et moi, j'ai été prévenu trop tard. »

Il avait donc porté plainte pour violation de domicile et contacté un huissier pour faire constater les faits. Les forces de l'ordre et l'huissier ont finalement évacué les squatteurs. « Ils ont emporté du mobilier, des objets appartenant à mon cousin, même les pneus de sa voiture. La maison est dans un état déplorable » , a déploré au micro de France Bleu Isère, ce mercredi, le curateur du propriétaire. Les proches de ce dernier vont maintenant devoir remettre en état la maison pour pouvoir la mettre en vente.