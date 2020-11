Après un arrêt des affaires et l'adoption au pas de course du télétravail, l'immobilier de bureau a été bouleversé par la crise sanitaire. Reste à voir si les tendances affichées vont s'installer sur le long terme. A la fin de l'année 2019, le marché de l'immobilier de bureau dans les centres-villes et les quartiers d'affaire apparaissait tendu. Du côté des investissements, le groupement d'intérêt économique Immostat estimait la somme totale placée dans l'immobilier d'entreprise en Ile-de-France à 26,9 milliards d'euros. C'était 14 % de plus qu'en 2018. A l'échelle du pays, le groupe CBRE établissait ce montant à 35 milliards d'euros. Du point de vue des transactions, en région parisienne, Immostat constatait une diminution de la demande dite placée, à mettre en lien avec une baisse de l'offre de 8 % par rapport à 2018. L'année 2020 a quant à elle démarré "doucement" en Île-de-France, selon la société de conseil JLL. Celle-ci évoque une tendance freinée par la crise sanitaire et le lot d'incertitudes qu'elle continue d'apporter. La société note toutefois un premier trimestre record en termes de volumes investis.

Des secousses dans le secteur de l'immobilier de bureau - iStock-peshkov

Des indicateurs secoués

L'avenir du bureau

Du fait du gel des activités et du confinement, le deuxième trimestre ne se porte pas aussi bien. Ainsi, JLL estime que, sur la période, les volumes investis se rétractent de 64 % par rapport à 2019. Sur les trois trimestres, la société enregistre une demande placée en baisse de 46 % en un an, à 913 200 m². La plateforme Bureaux Locaux, spécialisée dans l'immobilier d'entreprise, évoque une baisse de 40 % du nombre de mètres carrés loués sur la période. Du côté des loyers affichés, à opposer à ceux lors de la transaction, la plateforme note une baisse. Dans son rapport, JLL souligne que les conséquences de la crise sanitaire ne se reflètent pas encore dans les valeurs locatives prime (ou les loyers les plus élevés des bâtiments adaptés au secteur des services), dont ils observent une hausse sur le quartier central des affaires parisien, à 900 euros par mètre carré par an. Elles restent stables à la Défense. Parmi les tendances constatées par ce rapport, il y a également la nationalité des investisseurs, en grande majorité français. La société explique ce record par l'absence d'investisseurs asiatiques et le retrait, plus largement, des acteurs étrangers du fait de l'épidémie.Le troisième trimestre semble avoir profité d'une embellie. JLL note, en Île-de-France, une reprise progressive avec un investissement total de 3,9 milliards d'euros. Malgré un rebond attendu, le marché du locatif est finalement resté stable d'un trimestre à l'autre, avec 246 000 m² de commercialisés. La plateforme Bureaux Locaux évoque de son côté une résilience dans le trafic, avec une croissance d'août à octobre. Malgré une baisse en novembre, du fait du nouveau confinement, la plateforme observe une demande qui se maintient. Elle note par ailleurs une tension du côté de la vente, sur l'achat de bureaux. Entre les mesures sanitaires et le télétravail, la question de la forme du bureau de demain se pose. Si JLL observe une tendance à la restructuration des espaces, la société rappelle qu'il est encore trop tôt pour pouvoir juger de la durabilité de ce changement. Du côté de Bureaux Locaux, le constat est le même. La plateforme note en effet la recherche de plus petites surfaces, un phénomène qui n'est pas tout à fait nouveau, et un report des grandes sur les petites et moyennes surfaces. Interrogée à ce sujet, Bureaux Locaux note que ce mouvement s'accompagne d'une nouvelle conception des espaces, avec plus d'espace pour chaque collaborateur et davantage d'espaces partagés.