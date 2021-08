Des riverains se plaignent du chant d'un coq, une mairie du Morbihan exige que l'animal se taise

Le couple avait déjà reçu une lettre anonyme se plaignant du chant de leur coq. (illustration) (Pixabay / Pexels)

Après une lettre anonyme lui demandant de faire cesser le chant de son coq, un couple du Morbihan a reçu un courrier de la mairie et de la police municipale en août. Il est menacé d'une amende de 450 euros si son animal Marcel continue de chanter toute la journée. Il refuse de céder et se dit prêt à aller jusqu'au procès s'il le faut.

Marcel, un coq de six mois, crée la discorde à Étel (Morbihan). Il donne de la voix toute la journée et son chant n'est pas du goût des voisins. Certains ont fait appel aux autorités, rapporte Ouest-France.

Les propriétaires de Marcel ont reçu le 12 août dernier une lettre de la police municipale et de la commune. Le courrier exige la fin des nuisances sonores sans quoi le couple devra régler une amende de 450 euros. Pour les Bretons, le document fait suite à une dénonciation anonyme de la part de voisins et équivaut à une obligation de tuer Marcel.

Une lettre anonyme

La méthode leur a déplu. « J'aurais fait passer le coq à la casserole sans discuter » si un voisin était venu se plaindre directement, a affirmé le mari à nos confrères.

Ce n'est pas la première fois que d'autres habitants de la commune manifestent leur agacement à couvert. « On a reçu une lettre anonyme en 2019, pour nous demander de faire taire le coq, et depuis, il ne s'était plus rien passé », a témoigné le propriétaire de Marcel.

Il menace d'aller devant le tribunal

Celui-ci a choisi de ne pas se plier à la demande officielle. « S'il faut aller au tribunal, on ira, a assuré le Breton. En tout cas, mon coq va rester en vie bien plus longtemps que prévu. »

Depuis janvier 2020, le chant du coq est protégé en France. Il est considéré comme un « patrimoine sensoriel » inclus dans le Code de l'environnement, rappelle Ouest-France. Par ailleurs, les nouveaux propriétaires de biens immobiliers dans le Morbihan sont systématiquement avertis que vivre à la campagne expose à de potentielles nuisances sonores. Une clause est même intégrée dans chaque promesse de vente, précise le quotidien.