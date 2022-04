Des performances en forte hausse pour les SCPI de Paref Gestion en 2021

Pour l’année 2021, les SCPI de Paref Gestion affichent de très belles performances, après une année 2020 marquée par la crise sanitaire. La société de gestion indique avoir mené « un important travail de gestion sur ses actifs » de façon à favoriser une revalorisation du patrimoine de ses fonds. D’autre part, des actions d’accompagnement des locataires confrontés aux difficultés économiques liées à la crise sanitaire ont été entreprises : des solutions pragmatiques comme l’allongement de la durée des baux ou le rééchelonnement des loyers ont pu se traduire très concrètement par des hausses de taux de distribution des SCPI de Paref Gestion par rapport à 2020.

Les SCPI investies en France enregistrent un rebond spectaculaire de leur performance

Les deux SCPI historiques de Paref Gestion investies en France sur le secteur immobilier tertiaire (Interpierre France et Novapierre1) ont connu en 2021 un redressement impressionnant, faisant mieux que récupérer la baisse de 2020. Pour ces deux SCPI, les dividendes versés en 2021 sont même supérieurs à ceux de 2019. Le taux de distribution d’Interpierre s’établit pour sa part à 5,20% (contre 4,71% de TDVM en 2020 et 5% en 2019), alors que Novapierre 1 atteint son meilleur niveau de dividende depuis plus de 10 ans à 21,12€ par part, ce qui représente un taux de distribution de 4,80% (contre 3,70% de TDVM en 2020 et 4,21% en 2019). Ces deux SCPI s’affichent ainsi pour 2021 largement au-dessus de la moyenne du marché calculée par l’ASPIM à 4,45%.

Paref Gestion précise que « la SCPI Interpierre France poursuit sa stratégie de développement en ciblant les quartiers dynamiques et tissus d’activités diversifiées des principales agglomérations françaises avec des acquisitions emblématiques comme un immeuble de bureau mixte à Gennevilliers dans le Grand Paris et un immeuble de bureau en VEFA à Villeurbanne directement à proximité du plus grand pôle universitaire de l’agglomération lyonnaise. » Pour 2022, la société de gestion prévoit de distribuer entre 5,20% et 5,50% sur cette SCPI (sans garantie), en précisant qu’elle « continuera de saisir les opportunités qu’offre le marché, avec pour objectif de conserver une allocation diversifiée entre actifs de bureau, d’activités et de logistique. »

Concernant la SCPI Novapierre 1, Paref Gestion explique la performance exceptionnelle de 2021 par « la sortie de la crise sanitaire et les fruits enfin perçus des investissements importants réalisés en 2019 ». Pour 2022, le taux de distribution prévisionnel (non garanti) devrait se situer entre 4,50% et 5,00%.

La troisième SCPI historique de Paref Gestion investie sur l’immobilier français se concentre sur le secteur résidentiel : il s’agit de Novapierre Résidentiel, créée il y a plus de 25 ans et qui investit dans des lots en loi 1948, loi 1989 et nue propriété, première SCPI résidentielle du marché en termes de capitalisation. En 2021, Novapierre Résidentiel délivre une performance globale de 8% à ses associés, dont 2,11% de distribution et 6% de revalorisation du prix de part. C’est sensiblement mieux que les trois années précédentes (2018, 2019 et 2020) qui tournaient autour de 6% de performance globale. Pour 2022, la société de gestion cible « une performance globale non garantie supérieure à 6,00% », tout en continuant sa stratégie (payante !) d’investissement dans le Grand Paris « avec la conviction forte que l’immobilier résidentiel en région parisienne offre de très belles perspectives de valorisation à moyen et long terme qui viendront soutenir la stratégie ».

Les SCPI internationales de Paref Gestion ne sont pas en reste sur 2021

Sur l’international, Paref Gestion a 3 SCPI positionnées, dont une -Novapierre Allemagne- a été fermée aux nouvelles souscriptions en mars 2019 à la demande des associés, après un niveau de collecte très important (sa capitalisation est de 520 millions €). Les deux autres SCPI internationales, Novapierre Allemagne 2 et Interpierre Europe Centrale, sont ouvertes aux souscriptions et ont pu engager plus de 200 millions € d’investissements en 2021 (acquisitions signées et promesses d’achat), récupérant le retard qui avait pu être constaté sur Novapierre Allemagne 2 à fin 2020 en termes d’investissement des capitaux collectés.

La SCPI Interpierre Europe Centrale, créée début 2020, a « signé une première année avec des résultats prometteurs », selon les termes de la société de gestion. Elle a distribué un dividende de 10,77€ par part en 2021, ce qui correspond à un taux de distribution de 4,60% brut de fiscalité étrangère (soit 4,31% net de fiscalité). Le dividende prévisionnel (non garanti) pour 2022 est situé dans une fourchette de 5,00 à 5,50%.

Concernant la SCPI Novapierre Allemagne 2, qui bénéficie de l’expérience des équipes de gestion en Allemagne acquise avec Novapierre Allemagne 1, elle détache un dividende de 7,50€ en 2021, soit 3,39% de taux de distribution brut de fiscalité (3% net), avec un beau rattrapage au 4ème trimestre. La suspension temporaire des souscriptions au 1er trimestre 2021 a aidé les gérants à rattraper leur retard sur les investissements, ce qui s’est avéré payant en fin d’année. Le portefeuille immobilier de cette SCPI est de qualité -essentiellement des retail parks en périphérie de villes moyennes allemandes « offrant une forte exposition sur les actifs de commerces considérés comme essentiels »-, avec un taux d’occupation physique de 97% au 31/12/2021 et une durée moyenne résiduelle des baux de sept ans. Le taux de recouvrement des loyers a été de bonne facture en 2021. Pour 2022, la société de gestion estime pouvoir verser entre 4,20% et 4,50% de taux de distribution net (non garanti) aux associés de cette SCPI.

« Paref Gestion signe en 2021 des performances en ligne avec ses objectifs de développement et répondant aux attentes de nos associés. Cette tendance devrait se maintenir en 2022 alors que nous avons d’ores et déjà sécurisé plusieurs actifs susceptibles de soutenir la performance sur le long terme. L’intégration des critères ESG au sein de nos portefeuilles et la labellisation ISR de plusieurs de nos SCPI font partie de nos priorités pour 2022 car nous avons la conviction que le secteur immobilier a un rôle important à jouer dans la transition énergétique. En 2022, nous continuerons à créer de la valeur et à donner du sens aux épargnants qui nous font confiance » résume Anne Schwartz, Directrice Générale de Paref Gestion.