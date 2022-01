Les tiers lieux, qui émaillent peu à peu le territoire, ont pour objectif de favoriser le lien social en proposant des espaces de coworking ou d’activités culturelles. Le Centre des Monuments Nationaux s’est inscrit dans ce projet en présélectionnant cinq sites chargés d’histoire, susceptibles d’accueillir ces espaces d’échange, de rencontre et de partage.

Des monuments nationaux pourraient accueillir des tiers lieux / iStock-JoseIgnacioSoto

Réunir des activités et services sur un site doté d’équipement numérique

L’intention du programme interministériel «Nouveaux lieux, nouveaux liens» est de créer un écosystème solidaire et responsable, en proposant et en réunissant des activités ou services d’intérêt général dans des lieux disposant d’un équipement numérique. Ces espaces, qui mêlent coworking et activités culturelles (créatives, artisanales, écologiques...), ont pour vocation de cultiver le concept de «faire ensemble». Si les différentes structures diffèrent dans leur identité, leur fonctionnement et leur financement, leur but commun est de favoriser rencontres et interactions, projets collectifs et initiatives créatives. Dans un tiers lieu, on apprend, on réfléchit, on conçoit, on fabrique, tout en créant du lien. En dotant ce programme d’un budget de 130 millions d’euros, l’État veut faire des tiers lieux l’un des piliers de la relance. Ces projets visent non seulement à tisser des liens de proximité sur les territoires, mais aussi à diversifier les revenus de sites historiques disposant souvent d’espaces inoccupés. Ce vaste plan ambitionne également de faciliter l’organisation des réseaux de tiers lieux et à encourager leur professionnalisation, ainsi qu’à impliquer les partenaires publics et privés dans ce projet ambitieux.

Cinq lieux présélectionnés par le Centre des Monuments Nationaux

Un AMI (appel à manifestation d’intérêt) a été lancé par l’État pour identifier 300 fabriques, dont 150 dans des quartiers prioritaires de la politique de la Ville (QPV), susceptibles de répondre aux critères. Les plus remarquables seront reconnues comme «Fabriques numériques de territoire» et soutenues financièrement sur trois ans. Le Centre des Monuments Nationaux (CMN), très investi dans le projet, a lancé une consultation auprès de prestataires spécialisés pour proposer des tiers lieux dans certains de ses sites historiques. Cinq d’entre eux ont déjà été présélectionnéspour une expérimentation dès l’été 2022: les châteaux de Châteaudun, Jossigny, Angers et Villers-Cotterêts (avec un projet d’hôtel sur ce dernier lieu), ainsi que les fortifications de Mont-Dauphin. Ils présentent tous de solides atouts, tant par leurs grands espaces que par la motivation de leurs équipes. Au terme de la consultation, trois seront sélectionnés et se verront délivrer une autorisation temporaire d’occupation gratuite. Le CMN assumera les travaux d’aménagement, en sollicitant éventuellement des fonds auprès de la Banque des Territoires. Le CMN, qui gère une centaine de monuments, veut, au travers de cette initiative, s’investir auprès des publics de proximité, sans toutefois pénaliser les circuits de visite. Il entend s’inspirer de différentes expériences, telles que la Croix-Rouge et son espace solidaire (comprenant recyclerie, jardin partagé et café en insertion),ou la SNCF avec son Ground Control, lieu de vie culturel indépendant qui a pris sa place dans une ancienne halle de tri postal située près de la Gare de Lyon. Il cite également comme modèle l’Hôtel de la Marine à Paris, où trois circuits de visite cohabitent avec 6000 m2 de bureaux et deux restaurants.