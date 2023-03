Des migrants LGBT sont logés dans l’ancien HLM chic de Chevènement

La mairie de Paris a récupéré ce duplex de 120 m² à loyer libre, situé dans le 5e, en le transformant en un HLM. Au grand déplaisir des voisins qui se plaignent des nuisances.

À deux pas du Panthéon (Paris 5e), des migrants LGBT sont désormais logés dans un logement occupé pendant 35 ans par l’ancien ministre Jean-Pierre Chevènement. Il s’agit d’un duplex de 120 m² avec vue sur l’église Saint-Étienne-du-Mont, qui sera inauguré le 27 mars. Ces jeunes sans domicile qui ont dû fuir leur pays d’origine à cause de leur orientation sexuelle seront logés « presque à titre gracieux via des baux de 6 mois », rapporte Le Parisien. Ce changement d’occupants ne plaît pas à certains voisins qui se plaignent déjà de nuisances sonores.

Ce chic HLM a longtemps été au cœur d’un bras de fer entre l’ancien ministre de l’Intérieur Jean-Pierre Chevènement et la mairie de Paris. L’une, la municipalité, estime qu’il est trop riche pour occuper ce qu’elle qualifie de logement social. L’autre rétorque que le bien qu’il occupe rue Descartes (5e arrondissement), à deux pas du Panthéon, n’est pas un HLM mais un « logement à loyer libre, dont le bailleur (Régie immobilière de la Ville de Paris, l’un des principaux bailleurs sociaux de la capitale) fixe le loyer », affirmait l’ancien sénateur sur son blog en 2011 .

«Une opération d’enfumage»

« Ce logement n’a rien de luxueux, assure Jean-Pierre Chevènement qui dénonçait à l’époque «une campagne de boules puantes» de la part de la mairie de Paris. Il s’agit d’un ILN (immobilier à loyer normal)», qui est donc géré par un bailleur social mais, contrairement au HLM, n’est pas soumis à des plafonds de ressources . Pourtant, le loyer s’élevait à 1946 euros par mois (en 2014) mais il était plus de deux fois inférieur au loyer du marché pour la rue Descartes à cette époque. Soit plus de 4000 euros. C’est d’ailleurs quasiment le montant qui lui a été réclamé, quelques années plus tard, par le bailleur social lorsque Jean-Pierre Chevènement, comme les autres locataires de l’immeuble, a dû se soumettre à l’enquête annuelle des revenus pour vérifier s’il était assujetti ou pas au supplément de loyer de solidarité .

L’affaire a touché à sa fin en 2019 lorsque « Monsieur Chevènement est parti de lui-même quand son appartement a été conventionné », affirme David Belliard, adjoint EELV d’Anne Hidalgo et président du bailleur social la RIVP. Concrètement, la mairie de Paris a usé d’un montage classique - le conventionnement d’un logement -, pour transformer ce duplex de 120 m² en un HLM . Une opération souvent qualifiée « d’enfumage » par les opposants de la mairie de Paris, destinée à gonfler le nombre de logements sociaux dans la capitale.