Des logements viennent se superposer aux ateliers de maintenance de la RATP

En plus de reconfigurer ses ateliers de maintenance dans le 15e arrondissement de Paris, la RATP construit plus de 280 logements au-dessus de cette enclave industrielle.

La Régie Autonome des Transports Parisiens, RATP, ne donne pas que dans les transports publics de Paris et de sa proche banlieue. Avec l’ouverture à la concurrence du réseau de bus prévue fin 2024, le groupe veut diversifier ses activités et se placer sur le créneau de l’immobilier. « On imagine un avenir où le groupe RATP pourrait aussi être un promoteur », explique Céline Tignol, directrice de la stratégie immobilière du groupe RATP. Ne soyez donc pas étonnés de voir deux immeubles de logements sociaux et deux immeubles de logements privés qui commencent à s’élever juste au-dessus des ateliers ferrés de Vaugirard, dans le 15e arrondissement de Paris. Logements et ateliers de maintenance cohabiteront donc d’ici la fin du mois de novembre, sur une superficie de 2,3 hectares.

Quid du bruit et des vibrations en provenance de l’Atelier de maintenance des équipements (AME) et de l’Atelier de maintenance des trains (AMT) de la RATP situés juste en rez-de-chaussée? « Les logements au-dessus des ateliers sont posés sur des boîtes à ressorts permettant de désolidariser les étages du niveau inférieur de l’immeuble de telle sorte qu’ils ne se touchent pas. Les vibrations et les bruits de choc seront donc étouffés », souligne Arthur Clauss, du cabinet d’architecture Christ & Gantenbein en charge des logements sociaux. Les ateliers accueillent effectivement depuis 1910 des activités de maintenance de la ligne de métro 12. Ils connaissent une reconfiguration pour intégrer des activités nouvelles de maintenance comme la révision des cartes électroniques par exemple et une mise aux normes afin d’accueillir de nouvelles rames de métro qui circuleront en 2028 sur la ligne 12.

Une nouvelle rue créée

Viennent donc se superposer à ces ateliers 284 logements dont 153 logements sociaux et 131 logements privés. RATP Habitat, filiale immobilière sociale du groupe RATP gère la partie logements sociaux et Icade et Emerige sont les promoteurs et les maîtres d’ouvrage des logements privés. « Nous sommes un bailleur social atypique, 40% de nos locataires sont des agents de la RATP, souligne Claire Goudineau, directrice RATP Habitat. Beaucoup d’agents travaillent en horaires décalés donc nous avons voulu leur permettre de se loger sur place .» Près de la moitié des logements sont donc réservés à des agents RATP, 30% appartiennent à l’État et 20% à la ville. RATP Habitat a injecté 32 millions d’euros dans la construction de ces logements sociaux.

Des logements qui tentent de s’insérer dans le tissu urbain du 15e arrondissement de Paris. « Nous réinterprétons les toitures parisiennes haussmanniennes avec des façades en métal, en respectant cette trame de couleur gris e», détaille Arthur Clauss. Les toitures seront végétalisées afin de tenter d’apporter une touche de nature aux immeubles et tous les logements seront dotés d’un espace extérieur: loggia, balcon ou terrasse. « Les pièces en enfilade reliées par des portes vitrées rappellent la typologie haussmannienne », ajoute Cloé Gattigo du même cabinet d’architecture. La typologie des logements est variée «afin d’accompagner les agents de la RATP dans leur parcours de vie» , selon les mots de Céline Tignol, avec 5% de studios, 30% de deux pièces, 30% de trois pièces et 35% environ de 4 pièces. On trouve également deux T5. Une nouvelle rue verra le jour pour relier les bâtiments, en extension de l’actuelle rue Théodore Deck jusqu’à la rue Lecourbe. À voir si la RATP parviendra, en plus de restructurer ses propres sites, à répondre à des appels d’offres pour créer des logements.