Départ à la retraite : attention, les dates pour envoyer votre dossier vont varier avec la réforme

Certains Français ont tout intérêt à monter dès maintenant leur dossier retraite s'ils veulent partir le plus tôt possible, même avec les nouvelles règles de la réforme. (Photo d'illustration) (Steve Buissinne / Pixabay)

La nouvelle réforme des retraites qui entrera en vigueur en septembre 2023 implique un nouveau calendrier pour monter le dossier de liquidation de pension. Celui-ci dépend du profil de chaque personne, en fonction notamment de sa date de naissance et l'âge auquel elle a commencé à travailler.

La contestée réforme des retraites entrera en vigueur le 1er septembre 2023. Pour les travailleurs sur le point de prendre leur retraite, il est conseillé de commencer à monter son dossier six mois en avance. Les caisses de retraite instruisent donc déjà les dossiers des futurs retraités, rapporte Capital .

Plus de trimestres à cotiser

Les démarches à entreprendre concernent aujourd'hui la génération née à partir du 1er septembre 1961. Pour ceux nés avant, ils ne sont pas concernés par le report de l'âge de la retraite. Pour les autres, qui devront cotiser 169 trimestres au lieu de 168, mieux vaut ne pas tarder. Avec le relèvement de l'âge, les personnes nées le 1er septembre pourront prendre leur retraite au 1er décembre 2023.

Ceux nés entre le 2 et le 30 septembre 1961 auraient pu partir à la retraite le 1er octobre prochain. Avec la réforme, ce départ est reporté au 1er janvier. La règle est la suivante : votre retraite prend effet le 1er jour du mois suivant votre date d'anniversaire si vous êtes né un autre jour que le 1er d'un mois. C'est donc en juillet qu'il faut déposer sa demande, en raison des six mois de délai d'instruction.

Le nouveau dispositif carrières longues

Pour ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans (en cotisant 4 ou 5 trimestres selon le mois de naissance), il est possible de partir à la retraite dans les conditions actuelles. En ayant commencé à travailler avant 16 ans, le départ est possible à partir de 58 ans. Avant 18 ans, le départ en envisageable à 60 ans, avant 20 ans, c'est deux ans avant l'âge légal correspondant à sa génération. Avant 21 ans, le départ est ramené à un an de l'âge légal.

Pour les démarches, elles sont à envisager selon les cas. Pour les personnes nées jusqu'au 31 décembre 1963, si elles remplissent avant l'entrée en vigueur de la réforme toutes les conditions pour un départ anticipé, elles ne seront pas concernées par les nouvelles règles. Elles doivent donc faire la demande à leur caisse de retraite. Les autres peuvent attendre encore un peu.