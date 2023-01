Démarchage téléphonique : de nouveaux numéros à retenir absolument pour mieux filtrer les appels

L’Arcep a instauré un nouveau plan de numérotation pour lutter contre le démarchage abusif. Illustration. (congerdesign / Pixabay)

L’Arcep a mis en place un nouveau plan de numérotation depuis le 1er janvier 2023. Il permet notamment de mieux identifier les numéros indésirables et les démarchages intempestifs pour filtrer les appels.

Depuis le 1er janvier 2023, un nouveau plan de numérotation a été mis en place par l’Arcep, l’autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Objectif : lutter contre la fraude et les démarchages abusifs. Ainsi, les numéros débutants en 06 et 07 sont réservés aux téléphones mobiles, explique l’ Arcep sur son site . Cela n’évite pas la fraude, mais peut permettre de trier les appels et de bloquer les numéros indésirables.

Les appels commerciaux commenceront désormais obligatoirement par : 0162, 0163, 0270, 0271, 0377, 0378, 0424, 0425, 0568, 0569, 0948 et 0949 en France Métropolitaine.

Des numéros différents en outre-mer

Pour les Outre-mer, d’autres numéros ont été mis en place : 09475 en Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy ; 09476 en Guyane ; 09477 en Martinique; 09478 et 09479 à La Réunion et Mayotte.

Les numéros commençant par 0937, 0938 et 0939 sont des numéros polyvalents et ne concernent pas uniquement les centrales d’appels. Ils peuvent notamment être utilisés par les plateformes techniques, pour une livraison de colis, pour signaler l’arrivée d’un chauffeur VTC ou pour le rappel d’un rendez-vous automatisé par exemple.