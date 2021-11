Déduction d'impôt : les astuces pour optimiser les versements sur votre PER en 2021

Tout connaître des plafonds de versement sur un PER. (© Fotolia)

Les versements sur un plan d’épargne retraite (PER) sont déductibles du revenu imposable selon des plafonds individualisés. Où trouver ces plafonds et surtout comment ne pas les perdre ? Années antérieures, plafonds du conjoint... le calcul est loin d'être simple ! Voici la marche à suivre, pas à pas.

Le plan d’épargne retraite (PER) rentre dans la catégorie des produits de placement dits à «carotte fiscale». Les sommes que vous y versez sont déductibles de vos revenus imposables (c’est en tout cas l’option par défaut).

Attention, les sommes déductibles sont limitées. Les promoteurs du PER ont en effet institué un plafond de déduction, calqués sur ceux des Perp et des contrats Madelin (article 163 quatervicies du Code général des impôts). Ce plafond épargne retraite est reconstitué chaque année et peut être utilisé pendant quatre ans. Il peut également être mutualisé avec celui de votre conjoint.

Savoir comment consommer au mieux ces plafonds n'est pas simple ! Munissez-vous de votre avis d'imposition 2021 reçu cet été. Le Revenu vous explique les deux techniques pour optimiser vos versements.

10% des revenus N-1 après l’abattement des 10%

Si vous êtes salarié, vos cotisations sur votre PER sont déductibles à hauteur de 10% de vos revenus d'activité professionnelle de l’année N-1 (sauf cas particulier des personnes nouvellement domiciliées en France). Pour les versements en 2021, la base de calcul retenue est celle de vos revenus salariés de 2020.

Attention, il ne s’agit pas du net imposable à déclarer que vous trouvez sur votre fiche de paie de décembre, mais de vos revenus nets de frais professionnels, c’est-à-dire après la