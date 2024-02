Découvrez quelles sont les cuisines les plus tendances en 2024

Cuisines vertes, en bois, ouvertes et non fermées... voici les choix des Français lorsqu’ils décident de rénover leur cuisine cette année.

C’est décidé, vous refaites votre cuisine en 2024. Les Français dédient une part de plus en plus importante de leur budget (+14% par rapport à 2023) à la rénovation de leur cuisine , selon une étude de Houzz , site spécialisé dans l’architecture et la décoration d’intérieure. Leur budget? 10.250 euros (il s’agit d’une médiane qui sépare la population en deux parts égales). Une fois le projet lancé, quelle matière choisir? Pour quelle couleur opter? C’est le blanc qui est plébiscité mais le beige est de plus en plus apprécié. Il est utilisé pour les plans de travail, le mobilier, les crédences, les murs et même les sols. Le beige est considéré comme plus chaleureux que le blanc par les Français.

Et pour ceux qui aiment les teintes plus marquées, c’est le vert qui remporte l’adhésion cette année. C’est d’ailleurs cette couleur qu’ont choisie Alain et Dominique, un couple de sexagénaires résidant à Houlgate, en Normandie (14), lorsqu’ils ont décidé de refaire leur cuisine. « Le vert est la couleur préférée de mon mari. De plus, j’aime beaucoup le vert shamrock, de la couleur du trèfle à quatre feuilles. Il m’évoque la nature, le feuillage, le printemps », explique Dominique au Figaro . La pose de la cuisine avec l’électroménager leur a couté un peu plus de 20.000 euros.

La matière la plus en vogue dans les cuisines reste le bois . Déjà tendance les années précédentes, il figure dans presque toutes les cuisines cette année. Il est présent dans plus de 30% des projets pour composer le plan de travail de la cuisine et ce même si cette pièce est souvent exposée à l’humidité et aux fortes chaleurs. Il est également plébiscité pour le sol des cuisines (19%) et pour la crédence aussi (11%). Les teintes de bois claires sont celles les plus à la mode.

Les cuisines contemporaines et les cuisines modernes sont les plus recherchées. Viennent ensuite les cuisines artisanales, puis les cuisines au style scandinave. La part des propriétaires optant pour l’effet granite en crédence a augmenté de 5 points en un an.

Les cuisines ouvertes gagnent du terrain par rapport aux cuisines fermées. Près de la moitié des propriétaires déclarent opter pour un plan entièrement ouvert sans séparation (48%) et plus d’un tiers ouvrent davantage leur cuisine sur les pièces voisines lors de sa rénovation (38%). Ces espaces s’ouvrent aussi un peu plus sur l’extérieur (21%). Des cloisons vitrées sont utilisées pour limiter la propagation des mauvaises odeurs.

En termes de rangements, les poubelles intégrées dans les placards coulissants sont populaires (62%) ainsi que les micro-ondes intégrés dans un tiroir (42%). Dans la future cuisine de Dominique et Alain, qui devrait être installée fin mars début avril, les tiroirs se soulèvent et l’évier sous plan comprend un égouttoir intégré. Les îlots au centre d’une cuisine sont conservés ou ajoutés par plus d’un tiers des propriétaires (36%) lors des rénovations. La forme rectangulaire est la plus répandue (74%) mais la forme «en U» est en hausse de 5 points (8% contre 3% en 2023).