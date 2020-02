Découvrez les plus beaux bureaux de la Tech française

EN IMAGES - Un cadre de travail agréable est devenu un argument incontournable pour recruter les meilleurs talents comme le prouve cette sélection.

Fini le temps où les salariés français ne pouvaient que rêver devant les locaux de rêve dont disposaient leurs homologues américains dans les start-up en vogue. Désormais, les sociétés françaises soignent également leur décor pour attirer les meilleurs talents tricolores, comme le prouve cette sélection réalisée par le site d'emploi Glassdoor. Après avoir passé en revue des milliers de photos de bureaux hexagonaux, voici dans notre diaporama les 10 sites qui ont retenu son attention.

On y retrouve les locaux de Scaleway, entreprise proposant des infrastructures cloud pour les professionnels, avec ses multiples «maisons» développant chacune une ambiance différente. On y trouve même un bar et un night-club. De son côté, Jobteaser spécialiste du recrutement et de la marque employeur, opte pour des salles de réunion thématisées à la gloire du ski, du basket-ball ou des super-héros. Quant au Bon Coin, outre ses vastes locaux de 5500 m² dans un bâtiment historique de l'Est parisien, il dispose d'une exceptionnelle terrasse de 500 m² avec vue imprenable sur Paris.

Photomaton et cours de yoga

L'application de VTC Heetch, a opté pour une approche plus bobo avec ses lampions, son mobilier recyclé et ses tapis persans. Le spécialiste de la gestion de la paie et des ressources humaines Payfit voit de son côté la vie en vert dans le 17e arrondissement de Paris avec des centaines de plantes sans oublier une salle de sport. Ambiance fun et colorée chez BlaBlaCar dans le 2e arrondissement de Paris, sans oublier une touche ludique (babyfoot, photomaton, transats...).

Dans la région de Lille, la banque en ligne Oney voit les choses en grand: cadre moderne, design et coloré sur 14.000 m². Wizbii, start-up proposant des services pour faciliter l'entrée des jeunes dans la vie active, la joue cool et dynamique pour offrir des locaux cozy à paris comme à Grenoble. Et pour détendre ses salariés à Levallois-Perret, l'appli de VTC Kapten leur offre de l'espace, ainsi que des cours de yoga et des paniers de fruits. Enfin, TinyClues spécialisée dans le ciblage marketing offre des bureaux ouverts, clairs et épurés, habillés de bois et de végétaux. Des locaux qui donneraient (presque) envie de travailler.