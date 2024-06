Découvrez le classement des départements où les riches gagnent le plus

A Paris, il faut gagner plus de 5 968 euros pour appartenir aux 10% des habitants les plus riches du département. (illustration) (ALEXAS_FOTOS / Pixabay)

Qu'est-ce qu'être riche ? L'Observatoire des inégalités estime qu'une personne seule doit percevoir 3 860 euros de revenus pour appartenir à cette tranche de population. A l'échelle du pays, 7 % gagnent plus que cette somme mais il existe de fortes disparités entre les territoires. Dans certains départements, le seuil pour appartenir aux 10 % les plus riches est bien plus élevé, rapporte Ouest-France . Dans son rapport sur les riches en France, l'Observatoire des inégalités sa base sur les données de l'Insee pour établir un classement des départements français en fonction des revenus des 10 % les plus riches.

Paris en tête

« La région parisienne concentre les départements où les 10 % les plus riches affichent le niveau de vie le plus élevé » , constate ainsi les auteurs de ce rapport. Cinq départements de l'Ile-de-France se retrouvent ainsi dans le top 10. Paris domine avec un seuil à 5 968 euros pour faire partie des 10 % les plus riches. Les Hauts-de-Seine arrivent en deuxième position avec un seuil à 5 218 euros. Le département des Yvelines se classe 4e (4 428 euros), suivi du Val-de-Marne (3 908 euros) et l'Essonne ferme le top 10 (3 611 euros).

La présence de départements frontaliers avec la Suisse dans ce classement n'est pas vraiment une surprise. Les Français peuvent en effet bénéficier de salaires importants en traversant la frontière. La Haute-Savoie (5 005 euros) monte ainsi sur la troisième marche du podium. L'Ain se classe en sixième position (3 897 euros) et le Haut-Rhin en 7e place (3 853 euros).

Les départements ruraux en queue de classement

Deux autres départements intègrent ce top 10, le Rhône qui se classe en 8e position (3 755 euros), juste devant les Alpes-Maritimes (3 643 euros). Ces départements disposent de grandes métropoles que sont respectivement Lyon et Nice.

A l'inverse, il ne faut disposer que de 2 800 euros de revenus pour faire partie des 10 % les plus riches dans la Creuse ou l'Indre, deux départements ruraux situés en queue de classement.