Découvrez la spectaculaire renaissance de cette chocolaterie en un futur spa

C’est une réhabilitation hors norme. La chocolaterie Menier, à Noisiel, en Seine-et-Marne, va être transformée en spa, restaurants, logements et hôtel.

Cela fait bien longtemps que nos narines ne sont plus chatouillées par les effluves du chocolat derrière les murs de la chocolaterie Menier, à Noisiel, dans la vallée de la Marne (77). La production de chocolat réduite dans les années 60 a été totalement abandonnée dans les années 1990. Les bâtiments industriels n’étaient plus adaptés à la production et ne répondaient plus aux normes actuelles. Et pourtant, l’usine fondée en 1825 fonctionnait à plein régime. Elle était la première au monde dédiée exclusivement à la production de chocolat, grâce à des procédés industriels novateurs. Dans les années 1990, Nestlé décide d’y implanter son siège social et installe des bureaux dans les bâtiments historiques industriels. En 2020, la multinationale suisse quitte les lieux .

Linkcity, la filiale de développement immobilier de Bouygues Construction, qui a remporté l’appel d’offres en 2018 envisage de conserver les murs, notamment la façade en mosaïque qui représente des cacaoyers . Le bâtiment va être métamorphosé en une cité du goût, qui accueillera un spa, sur 3500 mètres carrés, exploité par QC Terme, groupe italien spécialisé dans le bien-être, un hôtel quatre étoiles, une offre variée de restaurants et 550 logements, dont 200 qui prendront place dans les bâtiments inscrits à l’inventaire des Monuments Historiques et 350 logements neufs sur des emprises déjà artificialisées. La commercialisation des logements s’échelonnera entre 2025 et 2026.

Des bassins avec vue sur l’ancien moulin

C’est au sein de la confiserie, l’un des derniers bâtiments construits par la famille Menier, que prendra place le futur spa. Les espaces de bien-être comprendront des saunas, hammams, espaces de massages, jardins d’hiver mais aussi des jardins extérieurs avec des transats et une offre de restauration et de café. Des bassins installés sur la toiture offriront une vue sur le Moulin Saulnier, construit en 1872, qui est aujourd’hui classé. Ce bâtiment à structure métallique apparente est un symbole de l’architecture industrielle.

« La reconversion de la chocolaterie vise à régénérer et animer un patrimoine historique avec gourmandise. Ce projet urbain vient redonner vie et ouvrir à tous ce site architectural et paysager exceptionnel. La réhabilitation de l’ancien siège social de Nestlé France, qui fut surtout en premier lieu la fabrique de Chocolat Menier, va devenir un lieu de vie et de destination. L’arrivée de QC Terme à la Cité du Goût, pôle phare de La Chocolaterie placé sous les thèmes de la gastronomie et du bien-être, constitue une étape majeure dans le renouveau du site», commente Benoît Gérardin, directeur de l’aménagement de Linkcity. La réhabilitation permet de réduire les émissions de carbone en comparaison à une construction neuve. L’essentiel des travaux résidera dans la modification des toitures pour pouvoir accueillir les bassins du spa. Un réseau de chaleur géothermique, décarboné à 85% sera installé. Des nichoirs seront implantés sur les arbres et les bâtiments pour accueillir des oiseaux et des chauves-souris et protéger la faune locale.