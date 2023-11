Découvrez la seule habitation en terre crue de Paris

Cette maison d’artiste en pisé est située dans le 18e arrondissement de la capitale. Elle mêle avec audace le bois, la pierre, le métal, la terre et le verre.

Elle mêle l’ordinaire et l’extraordinaire. Dans cette petite rue pavée du 18e arrondissement de la capitale, la Casa Franca se fond plutôt discrètement dans le paysage avec ses volumes très simples. Pourtant, l’œil est directement attiré par cette façade brune, un peu granuleuse. Oui, c’est bien du pisé, cette technique de construction en terre crue que l’on trouve plus couramment au Maroc, au Yémen ou au Mali qu’à Paris. Il est vrai que ce matériau de construction écologique est appelé à se développer y compris dans la capitale avec l’installation à Sevran d’une usine de fabrication de briques en terre crue issue des remblais des chantiers du Grand Paris .

Mais cette maison d’artiste voulue par la plasticienne Sarah Valente et dont le nom rend hommage à sa grand-mère paternelle reste une première pleine d’audace. Il suffit de franchir le seuil pour se rendre compte que derrière cette façade très simple et rectiligne se cache toute une approche artistique, écologique et esthétique. Il faut dire que la maîtresse des lieux au-delà de ses activités artistiques est issue d’une famille qui travaille dans le bâtiment et la rénovation thermique, ce qui la rendait assez peu effrayée par les gros travaux. Et enfin, l’endroit abrite également la Greenline Foundation qu’elle a créée pour œuvrer à la protection des forêts. En tant que telle la Casa Franca est prévue avec deux chambres pour des artistes en résidence et l’endroit doit permettre de lever des fonds pour sa cause. Il est donc important qu’il témoigne de la sensibilité et des combats de Sarah Valente.

Façade expérimentale

Sur la base d’une maison de ville existante, le projet s’est tourné vers une surélévation et un programme ambitieux d’habitation responsable confié aux architectes Philibert et Emmanuelle Déchelette, frère et sœur. «Sarah est une artiste très créative qui travaille sur le thème de la forêt e t qui voulait une réalisation exemplaire au plan environnemental, souligne Emmanuelle Déchelette . Pour la façade, nous avons rapidement évacué les matériaux de réemploi, pour lesquels la filière n’était pas encore en place quand nous avons étudié le projet il y a près de 7 ans. Le bois qui est bien présent dans la structure a été envisagé un temps avant de nous tourner finalement vers une façade expérimentale autoporteuse en pisé.» Un expérience et un tour de force qui ont été réalisés entièrement à la main avec une mise en oeuvre qui s’est faite sur place.

Si la matière première est très bon marché, un travail de ce type nécessite un artisan très spécialisé (trouvé à Grenoble) et pas mal de temps. Un travail d’autant plus technique qu’il fallait ménager de grande ouvertures pour apporter de la lumière dans une parcelle étroite et profonde tout en laissant pas mal d’espace libre pour les installations électriques du rez-de-chaussée. Et comment la Ville de Paris a-t-elle suivi ou accepté ces innovations? «Le projet a été plutôt bien accueilli, explique Emmanuelle Déchelette, d’autant que nous avions prévu une terre assez beige aux couleurs des immeubles parisiens et du métal avec un effet zinc pour rappeler les toits de Paris. Mais il faut bien reconnaître au final que la terre est beaucoup plus brune que prévu.» Les dalles du rez-de-chaussée et du sous-sol restent quant à elle en béton classique.

A priori, pas d’entretien spécifique à prévoir pour cette façade même s’il faut être attentif pour éviter des ruissellements qui viendraient la raviner. L’autre crainte concernait les tags mais si la maison a déjà subi ses premiers graffitis , ils ont été très faciles à retirer. La façade en terre a ensuite inspiré tout l’intérieur, aussi bien dans les tonalités de couleur que les effets de matière. En revanche, le côté très carré à l’extérieur, rendu obligatoire par la terre laisse place à une grande ligne courbe qui sépare le plancher du rez-de-chaussée en deux couleurs. On retrouve ensuite à chaque étage des ouvertures du plancher qui doivent matérialiser un arbre imaginaire traversant toute la maison. Poussant la logique jusqu’au bout, l’artiste explique que les racines se trouvent au sous-sol et qu’elle a caché sous la dalle avec ses proches un «coffre aux trésors».

Une architecture totale

Ce fameux sous-sol a été conçu comme un lieu de réception et de création sonore équipé d’un système d’enregistrement et d’un bar, sans oublier un pavage de mosaïques luminescentes pour l’ambiance arty. Le rez-de-chaussée quant à lui fera office d’atelier de l’artiste et de bureau pour sa fondation tandis que le premier étage accueille deux chambres et leur salle de bains pour les artistes en résidence ainsi qu’une salle multi-activité (méditation, projections, etc.). «Plus on monte, plus l’espace devient privé» , explique Sarah Valente. C’est en effet à partir du deuxième étage que début véritablement son habitation avec une cuisine prolongée d’un grand espace de vie avec sa terrasse côté rue. Et au dernier étage, la chambre/salle de bains/dressing avec son accès vers le toit-terrasse végétalisé.

À la manière de cette «architecture totale» des grandes heures du style Art nouveau ou Arts & Craft, tout le mobilier a été conçu sur mesure. Le travertin des salles bains reprend les couleurs et les textures de la façade, les luminaires sont des créations d’artistes et la grande bibliothèque du 2e étage avec ses formes arrondies et son plaquage ondulant crée une belle vague organique. Même souci du détail, des formes arrondies et de la mise en valeur des différentes essences de bois avec les marqueteries originales qui ornent les murs, la superbe coiffeuse contemporaine de la chambre ou encore l’habillage en bois de la cuisine.