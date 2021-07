Découvrez la nouvelle plateforme IMPACT du ministère de l'Economie

La notion d'impact est dans l'air du temps. Et le gouvernement français s'est inscrit dans la tendance en lançant, le 27 mai dernier, le site Impact.gouv.fr... Une plateforme qui invite les entreprises à publier, en toute transparence, leurs données environnementales, sociales et de bonne gouvernance (ESG).

La plateforme Impact a vocation à publier les données environnementales, sociales et de bonne gouvernance (ESG) des entreprises. Pour autant, elle n'est décrite que comme « un outil de mesure et un schéma pour leur permettre de piloter leur impact environnemental et social et faire évoluer leurs modèles d'affaires ». Renseigner ces informations dans la plateforme n'a en effet, pour l'heure, rien d'obligatoire. Il s'agit tout simplement d'une possibilité qui est offerte aux entreprises volontaires, toutes tailles confondues, de partager leur savoir-faire et de faire connaitre leurs actions en termes d'ESG. Elles peuvent ainsi remplir tout ou partie des 47 indicateurs écologiques, sociaux ou de gouvernance. 14 concernent l'environnement (les émissions de CO2, les performances énergétiques, les actions de recyclage...), 23 sont en lien avec les enjeux sociaux (la formation, la parité, l'emploi des séniors...), et 10 portent sur la gouvernance. En publiant leurs données, les entreprises donnent un aperçu des efforts qu'elles engagent pour assurer leur transition vers des modèles plus responsables. La plateforme propose aux entreprises qui l'utilisent, des outils d'autodiagnostic ainsi qu'un tableau de bord personnalisé, de suivi de l'évolution de leurs performances extra-financières. A souligner cependant : les données communiquées ne sont pas contrôlées par l'administration ; leur certification se fait sous la responsabilité de l'entreprise. Olivia Grégoire, la secrétaire d'État en charge de l'économie sociale, solidaire et responsable expliquait lors du lancement de la plateforme que "ces indicateurs ne donneront pas lieu à des notations de la part du gouvernement ». Si les limites du système résident donc, bien sûr, dans ses caractères facultatif et déclaratif, l'intention reste cependant louable car elle s'inscrit, par anticipation, dans le projet de règlementation européenne (CSRD : Corporate Sustainability Reporting Directive), qui prévoit de rendre obligatoire, dès 2023, la publication de données similaires pour les entreprises européennes de plus de 250 salariés. Plus de 50 000 entreprises devraient ainsi être concernées en Europe.Alors que les citoyens (et, donc, les consommateurs) prennent de plus en plus en compte les critères de responsabilité des entreprises auxquelles ils s'adressent, la plateforme Impact représente un outil de visibilité, voire de communication. L'ensemble des indicateurs déposés par les entreprises sont en effet en « open-data » (c'est-à-dire, complètement accessibles au grand public, mais aussi à toutes les parties prenantes de l'entreprise : salariés, fournisseurs, partenaires etc.). Si elle a été lancée à l'initiative du ministère de l'Economie sociale, solidaire et responsable, la plateforme Impact a été co-construite avec plus d'une centaine d'entreprises (dont, par exemple LVMH, Accor ou encore Danone), désireuses de promouvoir les engagements environnementaux...et de faire connaitre les leurs.