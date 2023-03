Découvrez la 11e édition de la semaine de l'éducation financière

(Crédits photo : Flickr - Brennan Clark )

La 11e édition de la semaine de l'éducation financière se déroule du 20 au 26 mars. Tout ce qu'il faut savoir sur cette campagne visant à développer la culture générale financière des plus jeunes.

La Global Money Week ou semaine de l'éducation financière en français est une initiative internationale organisée par l'OCDE. Son objectif est de pemettre aux jeunes d'acquérir et de renforcer, dès l'enfance, les connaissances et les compétences nécessaires dans le domaine financier.

Cette année, l'événement se déroule du 20 au 26 mars et son thème est «Plan your money, plant your future», ce qu peut se traduire par «Planifiez votre argent, semez votre avenir ! »

Dans l'Hexagone, c'est la Banque de France qui déploie la stratégie d'éducation économique, budgétaire et financière. Parmi les manifestations prévues pendant la semaine, vous pourrez retrouver notamment :

En ouverture le lundi 20 mars 2023, la Banque de France organise une table ronde et un webinaire ouverts à tous :

14h30 - 15h30 > Les offres de services bancaires en ligne : comment s'y retrouver ?

15h30 - 16h > Trucs et astuces pour maitriser son budget dans un contexte d'inflation.

S'inscrire aux rendez-vous d'ouverture de la semaine de l'éducation financière 2023



Des ateliers pédagogiques généralement basés sur des jeux, animés par la Banque de France et ses partenaires, auront lieu toute la semaine sur l'ensemble du territoire national.



En clôture, le vendredi 24 mars 2023, plusieurs événements sont prévus :

L'étape finale du concours lycéen Génération €uro, organisé pour la 4e année consécutive par la Banque de France en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, qui aura lieu de 9h à 13h15.



La remise du Prix de l'excellence économique (PEE) en STMG 2022/2023 qui se déroulera de 14h30 à 15h30.



Une table ronde à destination des enseignants et des accompagnateurs d'entrepreneurs, organisée par la Banque de France qui se tiendra de 16h à 17h, sur la découverte des outils pédagogiques destinés à l'apprentissage de la gestion financière d'entreprise avec notamment le jeu #Aventure Entrepreneur.

Cultiver les bons réflexes de la gestion financière d'entreprise, c'est contribuer à la pérennité et au développement de l'entreprise.