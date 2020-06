Découvrez ces sept propriétés avec piscines hors du commun

Le confinement a donné des envies d'espaces extérieurs et l'été est le moment de se mettre à l'eau. Cela tombe bien, sept propriétés avec piscines sont à vendre.

Avec la fin du confinement, les envies de piscines ont explosé, comme celles de disposer d'une terrasse ou d'un jardin. Résultat: la plupart des professionnels ont été pris d'assaut, les stocks sont au plus bas et les délais d'installation s'allongent. Alors pourquoi ne pas aller au plus simple et acheter directement une maison déjà équipée d'une piscine?

Certes, avec les délais d'acquisition, vous n'y ferez certainement pas trempette avant la fin de l'été. Mais pour prendre votre mal en patience, Le Figaro immobilier vous propose une sélection de propriétés avec piscine à vendre, vous permettant au moins de rêver un peu en prenant votre mal en patience.

La dernière étude exhaustive de la Fédération des professionnels de la piscine recensait sur le territoire 2,5 millions de bassins privés de plus de 10 m². Cela représente 1 piscine pour 27 habitants et les ventes continuent à augmenter d'année en année. Dans notre sélection, l'éventail des tarifs des propriétés est assez large: de 500.000 à 7,8 millions d'euros mais toutes ces piscines présentent des caractéristiques assez peu courantes.

Maison des Barbapapas

Elles peuvent tout d'abord s'inscrire dans un style ou un cadre architectural particulier. C'est notamment le cas de ce bassin protégé par une ancienne chapelle de pèlerinage dans la région de Toulouse. Pour les amateurs d'esthétique industrielle et de lofts, cap sur Châlon-sur-Saône où une ancienne usine bourguignonne accueille désormais un logement de 340 m² aux lignes très contemporaines.

Entre briques, structure Eiffel et verrière se niche une piscine du meilleur effet avec nage à contre-courant. Et si ces lignes anguleuses ne sont pas de votre goût, pourquoi ne pas opter pour une maison-bulle? Ces constructions en vogue dans les années 70 évoquent notamment la maison des Barbapapas. Le modèle proposé à la vente dans la région d'Aubenas, a l'avantage rare de s'accompagner d'une piscine, évidemment avec un bassin tout en courbes.

Concernant la nature de la piscine elle-même, il y a aussi le choix. Les (très) gros budgets pourront fondre pour cette immense propriété de la région niçoise avec sa piscine caribéenne donnant l'impression de se baigner dans les eaux chaudes des mers du sud. Quant aux allergiques au chlore, ils pourront se tourner vers un bassin écologique à filtration naturelle comme celui équipant ce superbe manoir de 1750 à vendre dans le Tarn-et-Garonne.

Les sportifs purs et durs souhaitant nager dans des conditions optimales toute l'année en région parisienne, trouveront leur bonheur dans cette vaste propriété à vendre à Plaisir (Yvelines). Tout y est démesuré y compris sa piscine avec salle de sport et spa. Reste enfin ceux qui veulent profiter de la vue depuis leur piscine. Un beau panorama sur la mer est souvent réservé aux millionnaires mais cette villa corse avec vue sur la baie d'Ajaccio, à défaut de disposer d'une piscine à débordement, offrira à ses propriétaires un magnifique point de vue pour 800.000 euros.