Découvrez ces 10 châteaux français d’exception à acquérir au plus vite

Alors que les Journées du patrimoine se tiennent ce week-end, profitez-en pour découvrir des châteaux français disponibles à la vente, dont certains datent du 13e siècle. À saisir à partir de 579.000 €.

Célébrons notre patrimoine ce week-end et profitons-en pour faire un tour de France des châteaux à vendre. En briques roses à Toulouse, en pierre calcaire à Bordeaux, doté de volets bleu pastel à Carcassonne, il y en a pour tous les goûts.

Un château du 19e siècle à Saint-Honoré-les-Bains (58) pour 579.000 €

Ce bien de 657 m² cherche propriétaire pour 881 € /m² seulement. Situé au sud du parc naturel du Morvan, il date du 19e siècle mais a été rénové en partie en 2011. Il se compose de 6 appartements, de 2 chambres d’hôtes, de 2 suites et d’un appartement de fonction de 68 m². Il occupe donc un rôle d’accueil ici. Le terrain de 1143 m² assure calme et sérénité aux visiteurs qui viennent se ressourcer.

Un château du 19e siècle à Sainte-Marie-du-Bois (53) pour 955.800 €

De nombreux éléments d’origine ont été conservés dans ce château du 19e siècle, proche de la station thermale Bagnoles-de-l’Orne, à l’image des parquets, de la cheminée d’époque, de la tommette, du sol à cabochon, avec des pièces de carrelage noires et blanches. La propriété est composée de 11 pièces dont 6 chambres, 2 salles d’eau et 3 salles de bain et est entourée d’un écrin de verdure de plus de 3,5 hectares tout en étant proche des commerces.

Un château du 14e siècle au Puy-en-Velay (43) pour 990.000 €

Cette belle propriété agrémentée d’arbres bicentenaires offre des prestations haut de gamme comme un ascenseur - pratique pour se déplacer dans 900 m²- une véranda avec jacuzzi, un système d’alarme. L’esprit des lieux est toutefois préservé grâce notamment au grenier à foin et à sa charpente en assemblage d’antan. Le bien comporte 15 pièces dont 7 chambres, 5 salles de bain et 2 salles d’eau.

Un château du 13e siècle et son extension du 19e à Dole (39) pour 1.600.000 €

Ce château inscrit aux Monuments Historiques est doté de 43 hectares de parc et d’un petit étang. Ce monument avec son portail en fer forgé date du 13e siècle mais est doté d’une extension de la fin du 19e. Deux époques se rencontrent donc dans ce château de 660 m² aux portes de la Bourgogne composé de 20 pièces dont 10 chambres, trois salles d’eau et une salle de bain. Le château moyenâgeux en pierres s’ouvre par une entrée de plain-pied ornée des armoiries de la famille. En rez-de-jardin, une entrée menant directement à la cave a été ajoutée au 19e siècle. Quand au pavillon néogothique, il comprend trois étages en pierre de taille. Deux styles savamment entremêlés.

Un château du 18e siècle à Toulouse (31) pour 1.685.000€

En 1597, Jean Lombrail, un capitoul, magistrat municipal de Toulouse, achète les terres où se situe aujourd’hui le château. Une maison de maître y est édifiée en 1659, dont il subsiste aujourd’hui les deux tours en pavillon, des pigeonniers, qui marquent l’entrée de la cour d’honneur, ainsi qu’une partie des communs. Vers 1735, date de la construction du château actuel, les communs sont réaménagés autour d’une vaste cour carrée. La région profite de son riche patrimoine, comprenant abbayes et églises, châteaux et bastides, pigeonniers et moulins à vent.

Un château du 18e siècle à Carcassonne (11) pour 1.890.000 €

Les volets et les portes bleu pastel donnent du cachet à ce château du 18e siècle de 880 m², entouré d’un parc de 4 hectares arboré. Une couleur qui n’est pas sans rappeler les teintures au pastel typique de la région. La propriété est en parfait état même si elle compte de nombreux éléments d’origine. Profitez d’une vue imprenable sur les Pyrénées et la Montagne Noire depuis le château. Un havre de paix, non loin de Toulouse.

Un château Louis XIII à Giverny (27) pour 2.680.000 €

Ce château du début du 17e siècle a fière allure avec son architecture en briques et en pierres. Il a notamment abrité un diplomate américain qui y a vécu avec une princesse russe qu’il avait sauvée lors de la révolution de 1917. Sa forme «en U» est contemporaine du premier château de Versailles bâti pour Louis XIII vers 1624. Au premier étage, on remarque des pièces d’apparat traversantes, typiques du 17e, avec leurs sols de tomettes et un salon orné de boiseries du 18e et d’une belle cheminée Louis XIV en pierre.

Un château au Mans (72) avec des dépendances datant du 17e et 19e siècles pour 2.950.000 €

Ce bien exceptionnel comprend une chapelle, un pigeonnier, un court de tennis et une piscine chauffée à débordement qui offre une vue sur le parc. Une demeure qui allie donc charme de l’ancien et confort moderne grâce à son tout nouveau toit, à ses 14 salles de bain rénovées tout en respectant le style original, à ses parquets en chêne massif et à ses cheminées de marbre. Le château compte également 12 spacieuses chambres. Le domaine de 22 hectares se réparti entre des jardins à la française, des paddocks abritant aujourd’hui les chevaux du propriétaire, des bois et un étang.

Un château de 1900 m² à Pacy-sur-Eure (27) pour 3.190.000 €

Ce château du 17 et 18e siècles comprend 15 chambres, un ancien moulin à r&nover, deux étages de greniers aménageables, des communs à réhabiliter avec une écurie, une étable ainsi quu’un corps de ferme. Idéal pour un projet hôtelier ou événementiel donc. Les façades et les toitures des communs et de la chapelle sont classées Monument Historique.

Un château de 1310 m² à Bordeaux (33) pour 4.368.000€

À proximité de Bordeaux, ce château en pierre calcaire et à la toiture en ardoise profite d’installations écologiques comme un chauffage au sol par pompe à chaleur, pratique pour chauffer de grandes pièces. Ses 32 pièces dont 11 chambres, 10 salles de bain, une bibliothèque et ses 4 dépendances extérieures de 480 m² sont habitables en l’état.