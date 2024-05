Découvrez ces 10 biens de luxe à louer près du Festival de Cannes

Appartement avec vue sur le Palais des festivals, villa avec piscine ou salle de cinéma,

La 77e édition du Festival de Cannes donnera son coup d’envoi le 14 mai et se clôturera le 25 mai au Palais des festivals. Si vous cherchez un endroit paradisiaque où vous loger le temps du festival, Le Figaro vous a déniché quelques pépites.

Un appartement face au Palais des Festivals à partir de 6000 euros par semaine

Une vue à couper le souffle sur le port. C’est ce qu’offre cet appartement de 130 mètres carrés situé face au Palais des Festivals. Son emplacement idéal vous permettra de ne pas perdre une miette du festival. Il compte autant de salles de bain que de chambres (trois), ce qui permettra d’éviter les longues heures d’attente le matin pour accéder à la douche et ainsi ne pas rater votre projection.

Un penthouse à partir de 10.000 euros par semaine

À deux pas de la Croisette et du Palais des Festivals, ce penthouse (6e et7e étages d’une résidence sécurisée) d’environ 135 m², dotée d’une terrasse d’environ 50 m² exposée sud, avec jacuzzi, a été entièrement rénové.

Une villa contemporaine avec sauna et piscine pour 11.100 euros par semaine

Que diriez-vous de piquer une tête dans la superbe piscine de cette luxueuse villa contemporaine entre deux projections? Vous pourrez aussi vous délasser dans le sauna, avoir passé une journée entourés d’une foule de festivaliers ou admirer la vue mer depuis les grandes baies vitrées de la villa de 350 mètres carrés. La maison, située dans le quartier résidentiel de la Croix-des-Gardes, poumon vert de Cannes, à quinze minutes en voiture du Palais des festivals ou trente minutes à pied, est dotée d’un double séjour avec accès terrasse, d’une salle à manger pouvant accueillir huit personnes et de cinq chambres dont une suite. Les tarifs à la location s’échelonnent entre 11.100 euros et 15.500 euros la semaine.

Un appartement face au Palais des Festivals pour 18.500 euros par semaine

On ne peut pas faire plus près. Cet appartement de 231 mètres carrés avec cinq chambres se situe juste en face du Palais des Festivals . Vous êtes sûrs d’arriver à l’heure pour votre projection. À l’issue de votre séance, vous pouvez profiter d’un espace fitness au cœur de la résidence avec ses équipements dernier cri: vélos, tapis de course..., d’un spa privatif avec hammam, sauna et salle de massage et même une cabine à neige. Un luxe qui a un coût puisque la location coûte 18.500 euros par semaine.

Une demeure Art déco à l’abri des regards indiscrets pour 23.000 euros par semaine

Si vous voulez préserver votre anonymat en quittant Le Palais des festivals à la nuit tombée, dirigez-vous vers une villa de style Art Déco niché au sein d’un parc paysager à la végétation méditerranéenne de plus de 2800 mètres carrés. Au cœur du quartier résidentiel de La Californie, cette demeure n’est pas trop éloignée du Palais des festivals (une petite demi-heure à pied tout au plus) tout en offrant un environnement calme et serein.

Une luxueuse villa à 10 minutes à pied du Palais des festivals pour 25.000 euros par semaine.

À deux pas du cœur battant de Cannes, mais dans un lieu plus calme , la villa Belle Époque avec ses 650 mètres carrés habitables vous attend. Elle se situe à seulement 10 minutes à pied du Palais des festivals. La propriété dispose d’une piscine au sel pouvant être chauffée si besoin, équipement appréciable à Cannes, mais aussi d’une salle de cinéma, si vous n’avez pas vu assez de films lors du festival, d’une salle de jeux et d’une maison d’invités.

Un appartement avec vue sur le Palais des festivals et la Croisette à louer entre 28.000 et 63.000 euros la semaine

Vous voulez être au fait de tout ce qui se passe aux abords du Palais des festivals? Être au cœur de l’action? Cet appartement de quatre pièces au sein de la résidence Le First Croisette est fait pour vous. Sa terrasse de 23 mètres carrés offre une vue sur la mer mais aussi sur le Palais des festivals et la Croisette . Le bien de 174 mètres carrés dispose effectivement d’une localisation stratégique, sur la Croisette, et se trouve ainsi à quelques minutes du Festival de Cannes mais aussi des plages, restaurants et boutiques de luxe. Une location saisonnière accessible à partir de 28.000 euros par semaine.

Une villa de 800 m² avec ascenseur pour 35.000 euros la semaine

Cette villa contemporaine de 800 m2 répartis sur 4 niveaux, avec ascenseur, est campée sur un terrain de 6000m2. Offrant une vue panoramique sur la mer, cette résidence climatisée propose un espace de vie donnant sur une piscine intérieure et extérieure, cuisine équipée avec terrasse, chambres avec accès à la piscine. Une salle de sport, sauna, salle de cinéma, buanderie et espaces détente et un gardien complètent les services à disposition.

Un penthouse sur la Croisette avec vue sur mer

Profitez d’ une vue panoramique sur la mer depuis la vaste terrasse de 400 mètres dont dispose ce penthouse de 580 mètres carrés situé sur la Croisette même. Il est doté de deux séjours, de deux cuisines, de cinq chambres avec leurs propres salles de bain/ douche. À l’intérieur, un hammam, un sauna et une piscine intérieure chauffée sont à la disposition du locataire.

Une propriété florentine avec terrain de tennis à Cannes

Après avoir assisté à de multiples projections, vous n’aurez aucune raison de vous ennuyer en rentrant chez vous. La villa de 677 mètres carrés comprend une salle de cinéma, une salle avec sauna et hammam, une piscine intérieure, un billard, un bar, une salle de sport et un court de tennis. La maison est dotée de 7 chambres, de quoi inviter des amis ou de la famille.