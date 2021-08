Découvrez ce ranch américain à vendre en plein cœur de l'Aveyron

Il faudra débourser près de 600.000 euros pour s'offrir cette propriété de 600 m² sur 2,3 hectares de terrain qui fait revivre l'univers du Far West.

Amateurs de minimalisme ou de déco contemporaine, mieux vaut passer votre chemin. En revanche si l'Ouest américain, ses grands espaces et ses saloons vous ont toujours fait rêver, l'opportunité de s'offrir un cadre totalement dépaysant est unique. Après plus de 20 ans à faire vivre leur rêve de ranch américain en plein cœur de l'Aveyron (à Saint-Radegonde, non loin de Rodez, plus précisément), Alain et Paule Tournier souhaitent passer la main. Ils ont décidé de le proposer à la vente via Sélection Habitat - Agence Hamilton, au prix de 599.000 euros.

Pour ce prix, à défaut à disposer de chevaux et de bétail, les acquéreurs auront une sacrée propriété immobilière. La demeure offre pas moins de 600 m² habitables entre sa salle de réception avec mezzanine, ses 13 chambres et ses cuisines professionnelles. Fan de musique country et de la mythologie des westerns, les propriétaires par ailleurs éleveurs de vaches de race Angus recevaient ici leurs hôtes dont bon nombre de célébrités. L'ensemble se complète d'une grande piscine exposée au sud, d'un parc arboré et d'un parking.

Effet Covid

Au moment de prendre sa retraite, Alain Tournier aimerait bien évidemment que son rêve américain se prolonge. «Dans l'idéal, nous sommes à la recherche d'acquéreurs qui veulent faire perdurer notre projet ou bien qui souhaitent se mettre au vert et qui sont en recherche d'un bel outil de travail, explique-t-il. Il est notamment possible d'envisager un partenariat avec la ferme se situant à proximité de la propriété et qui peut fournir des produits de qualité.» Il estime qu'une (très) grande famille souhaitant se mettre au vert, pourrait également trouver son bonheur dans ce cadre si particulier. De son côté, l'agence immobilière qui commercialise ce bien pour le moins atypique espère bien bénéficier de l'effet crise sanitaire qui éloigne un nombre grandissant de citadins des grands centres urbains pour tenter leur chance à la campagne. Prêt pour l'aventure?