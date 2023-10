Découvrez ce que sont les pensions de famille et à quoi elles servent

Jusqu’au 15 octobre se tient la semaine nationale des pensions de famille. L’occasion d’en visiter une à Paris pour en savoir plus sur ce type d’habitat.

Derrière un nom désuet fleurant bon le 19e siècle, la pension de famille dans sa version actuelle est un concept plutôt récent, remontant à la toute fin des années 1990. Il s’agissait alors pour les autorités de tester une nouvelle forme d’habitat pour des personnes isolées, à faible revenu ou avec un parcours personnel difficile. Ce dispositif expérimental, notamment soutenu par la Fondation abbé Pierre, a trouvé sa place jusqu’à accueillir aujourd’hui 22.000 personnes à travers la France. La troisième semaine nationale des pensions de famille est l’occasion de mieux comprendre cette manière d’habiter à travers un exemple: la maison des Thermopyles dans le 14e arrondissement de Paris.

«Il faut bien comprendre qu’il s’agit d’une forme de logement pérenne et durable, ce n’est pas une solution d’hébergement temporaire ou d’urgence» , souligne Frédérique Cadet, cheffe de projet à la Dihal (Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement). Et effectivement, si l’endroit accueille des personnes qui ont souvent connu un parcours compliqué ou chaotique, elles restent sur place aussi longtemps qu’elles le souhaitent, le temps de se reconstruire, de trouver un travail ou d’éprouver le besoin de vivre ailleurs. «C’est un logement accompagné, où chacun est libre de ses allers et venues, comme dans n’importe quel logement» , résume Frédérique Cadet.

25 logements au maximum

Plus précisément, les pensions de familles sont des ensembles à taille humaine qui comptent 25 logements au maximum, pouvant accueillir 1 à 2 personnes, de grands espaces communs notamment un jardin la plupart du temps et un encadrement assuré par deux hôtes. Une chose est sûre: le dispositif monte en puissance car si les pensions restent de taille modeste, elles ne comptent que deux salariés à chaque fois. Après un premier plan quinquennal lancé en 2017 pour créer 5200 nouvelles places, un nouveau plan baptisé Logement d’abord 2 prévoit encore 10.000 places supplémentaires à l’horizon 2027.

Située dans un secteur pittoresque du 14e arrondissement, la Maison des Thermopyles s’appuie sur un projet vieux de 20 ans qui a débouché près de dix ans plus tard, sur une élégante résidence en R+3 disposant d’un agréable jardinet. D’ailleurs, l’association Urbanisme et Démocratie est toujours impliquée au premier plan dans la gestion de la pension de famille et s’occupe des jardins partagés attenants. La directrice de la pension, Valérie Tartier, est arrivée il y a 5 ans dans cette structure après avoir géré des foyers de travailleurs migrants. «Passer d’unités avec 250 à 500 personnes à une pension de famille, c’est vraiment une autre vie, explique-t-elle. Ici, nous vivons ensemble, nous prenons le café, déjeunons avec tout le monde mais les soirs et week-end, nous rentrons chez nous. C’est alors aux habitants de la pension de s’en occuper, c’est leur lieu.» Elle apprécie ce mélange d’autonomie, de liberté tout en se préoccupant de la participation de chacun et de la prise de décision collective.

Habitat semi-collectif

Loïc, le second salarié de la pension, occupe son poste d’hôte depuis quelques mois seulement. Cet éducateur spécialisé qui a travaillé avec des enfants compte à terme ouvrir un lieu d’accueil et apprécie de se frotter ici à l’accompagnement au quotidien. Dans la pension de famille, tout est question de juste milieu. C’est un habitat semi-collectif qui pousse à effectuer bon nombre de tâches ensemble, se retrouver autour de la grande table de la salle à manger ou dans le grand salon. Il y a aussi des ateliers communs, autour de la cuisine, de l’art ou la rédaction du journal de la pension. Sans oublier le plus populaire: l’atelier vélo où les pensionnaires récupèrent des bicyclettes pour les remettre en état et les revendre ou pour effectuer des révisions. Mais toutes ces activités n’empêchent pas de vivre ponctuellement plus isolé si besoin, chaque studio disposant de sa kitchenette. Même chose pour l’accompagnement des deux hôtes: ils sont là pour aider et accompagner les habitants de la pension, débloquer les situations mais ils ne sont pas psychologues ou assistantes sociales... Ils les aident au besoin pour les aiguiller vers les professionnels dont ils ont besoin ou pour effectuer les petites démarches du quotidien.

«Je ne trouverai jamais mieux qu’ici», explique avec son fort accent croate Sreto, l’ancien légionnaire installé aux Thermopyles depuis 2015. Lui qui a préféré la rue aux hébergements d’urgence apprécie la communauté qu’il trouve ici et surtout le fait que ce soit un endroit ouvert, dans tous les sens du terme. Un lieu ouvert sur les autres mais aussi un endroit où il peut accéder librement 24 heures sur 24 sans devoir se plier à toute une série de contraintes. Et s’il voit que certains pensionnaires ont choisi d’aller vivre ailleurs, il estime qu’il ne retrouverait jamais l’ambiance qu’il apprécie ici. Moins expansif, David a lui aussi trouvé sa place aux Thermopyles. Notamment quand il a pu commencer à exprimer son talent artistique: entre tableaux, peinture de meubles et maquettes en allumettes.

60 à 125 euros en moyenne

La pension compte actuellement 17 logements: 14 T1 et T1 bis de 17 à 20 m² et 3 logements de 25 à 30 m² destinés aux couples. Mais elle va prochainement s’étendre, grâce à la maison abandonnée attenante connue dans le quartier sous le surnom de «maison grecque». Une ouverture dans le salon permettra de relier les deux bâtiments et de rajouter 5 logements supplémentaires. Côté loyer, la redevance tourne globalement autour de 550 euros charges forfaitaires comprises, sans réévaluation possible, ce qui pose parfois quelques problèmes dans la gestion de la pension avec des charges réelles qui ne cessent d’augmenter avec le coût de l’énergie. Avec le jeu des aides, le reste à charge des pensionnaires est évidemment bien plus réduit: entre 60 et 125 euros en moyenne.

Dans cette résidence exemplaire, tout ne va toujours pas pour le mieux. La directrice explique que son effectif est très majoritairement composé d’hommes seuls plutôt âgés, autour de 60 ans en moyenne. Résultat: elle peine à remplir les trois logements réservés aux couples et préférerait disposer de simples studios. Et maintenir une certaine mixité, ce qui est une attente forte des occupants pour garantir une meilleure ambiance, est également un défi. Quant à l’âge des habitants des Thermopyles, il pose un dernier problème: cette population qui n’a pas été épargnée par la vie souffre souvent d’un vieillissement prématuré, or les trois étages de la résidence ne sont pas desservis par un ascenseur...